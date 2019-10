Madre del joven que murió tras salvar a una mujer y su hijo en una playa de Miami: "Ha sido un dolor muy fuerte, no tengo ni palabras"

Publicado el Jueves, 3 Octubre, 2019 - 06:55 (GMT-5)

La muerte de Cristian Burgos, el joven de 17 años que salvó a una madre y su hijo de 9 años de morir ahogados en una playa de Virginia Beach, ha dejado rota a una familia que todavía albergaba esperanzas de que se recuperara.

Este miércoles por la tarde se confirmó el fallecimiento del joven de origen nicaragüense en el Hospital Jackson Memorial, donde estaba ingresado en estado crítico.

"Es un dolor muy fuerte, no tengo palabras para decir de qué manera me siento", dijo entre lágrimas su madre Carmen Avendaño a Telemundo 51.

No ad for you

Burgos se lanzó al mar el pasado lunes 30 para salvarles la vida a una mujer de 25 años y a su hijo de 9 en Virginia Beach. "Pero eso no quita mi dolor. El dolor profundo que siento por mi niño. Cada vez que miro algo que me lo recuerda me destroza mi corazón", aseguró la progenitora.

A pesar de este acto heroico, familiares y amigos del joven no encuentran consuelo ante lo sucedido.

Su padre, que había sido deportado seis meses antes a Nicaragua, no pudo acompañar a Cristian en sus últimos minutos de vida y ha pedido que se le otorgue una visa humanitaria para poder despedirse de su hijo.

"No sé por qué Diosito hizo eso. ¿Por qué no me fui yo? Un niño que no tenía vicio, no tenía nada", aseguró Misael Burgos desde Nicaragua.

A pesar de las pocas esperanzas que daban los médicos, la familia de Cristian Burgos siempre se aferró a un milagro para poder volver a ver al joven con vida.

En las últimas horas organizaron una vigilia para homenajearlo.