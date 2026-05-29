Incendio en Alamar: Cubano con problemas mentales y sin medicamentos le da candela a su casa

Un hombre con problemas mentales prendió fuego a su propia apartamento en Alamar, el populoso reparto de La Habana del Este, después de quedarse sin medicamentos y sin que las autoridades respondieran a pedidos de internamiento que han hecho sus familiares.

Un video difundido en Facebook muestra las secuelas del incendio mientras se escucha a varias mujeres explicar lo ocurrido con una mezcla de indignación y lástima.

"Los que no aguantamos más somos los vecinos, que a él no lo acaban de ingresar y esto era sabido que iba a pasar", dijo una, quien aseguró que el hombre convive con montones de basura en su casa.

"Yo me imagino que él no debe tener medicamentos", agregó otra.

Los testimonios resumen con crudeza una realidad que miles de familias cubanas enfrentan a diario: pacientes con enfermedades mentales abandonados a su suerte porque el Estado no provee los medicamentos que necesitan ni garantiza el internamiento oportuno cuando la situación se vuelve peligrosa.

Alamar, con alrededor de 100,000 habitantes distribuidos en bloques de construcción soviética, es un área densamente poblada con problemas de infraestructura y acceso a la salud recurrentes. El reparto ha sido escenario de varios incendios en años recientes, algunos vinculados a los apagones crónicos.

Los problemas por la falta de medicamentos para los nervios en Cuba no son aislados.

En enero de 2025, una madre de Banes, Holguín, pidió ayuda pública para construir una celda dentro de su propia casa porque no tenía medicamentos para tratar la enfermedad mental de su hijo y temía que representara un peligro para la familia.

En abril de este año, otra familia denunció que su hijo con enfermedad mental se quedaba sin amitriptilina ni ácido fólico.

La escasez de psicofármacos en Cuba es estructural. En julio pasado, el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció que solo entre el 30 % y el 32 % del cuadro básico de medicamentos -unos 650 fármacos- estaba disponible en el país. Entre los más afectados figuran la amitriptilina, la risperidona, la quetiapina, el clonazepam y la sertralina.

Ante la imposibilidad de conseguirlos en farmacias estatales, muchas familias recurren al mercado negro, donde los precios superan con creces las pensiones y salarios.

La crisis de salud mental impulsada por la automedicación se ha convertido en otra consecuencia directa del colapso farmacéutico.

Los hospitales psiquiátricos tampoco ofrecen una alternativa digna.

En 2025 se documentaron golpes, amarre de pacientes y abandono en centros de Camagüey, Santiago de Cuba, Santa Clara y Guantánamo.

La combinación de desabastecimiento de medicamentos, falta de respuesta institucional ante los pedidos de internamiento y deterioro de los servicios comunitarios de salud mental deja a miles de familias cubanas atrapadas en una situación sin salida, como la que esta semana terminó en llamas en Alamar.