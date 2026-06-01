Cortocircuito provoca incendio en vivienda de Las Tunas

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Un cortocircuito originado en un cuarto de desahogo desató esta noche un incendio en una vivienda ubicada en la calle Gonzalo de Quesada No. 200, en la ciudad de Las Tunas, Cuba, aproximadamente a las ocho de la noche.

El Comando 105 del Cuerpo de Bomberos sofocó las llamas antes de que el fuego se extendiera, informó en Facebook el comentarista deportivo del telecentro TunasVisión Orlando Cruz Vázquez. No se reportaron pérdidas materiales ni víctimas humanas.

Las fotografías publicadas junto al reporte muestran el camión número 600 del Comando 105, un vehículo rojo de modelo antiguo con las luces de emergencia encendidas, estacionado frente a la vivienda. Otras imágenes muestran a dos bomberos con uniformes oscuros y franjas reflectivas amarillas trabajando en el interior del inmueble.

El término «cuarto de desahogo» designa en Cuba un espacio de almacenamiento improvisado dentro de las viviendas, habitual en un contexto habitacional donde el espacio escasea y los materiales guardados pueden ser inflamables.

El siniestro se produce en el marco de una prolongada crisis eléctrica que ha multiplicado el riesgo de cortocircuitos e incendios domésticos en toda la isla. Los apagones frecuentes y el restablecimiento súbito de la corriente generan sobrecargas en instalaciones eléctricas deterioradas, lo que ha derivado en múltiples siniestros documentados durante 2025 y 2026.

El Comando 105 ha intervenido en varios incendios recientes en la provincia. En mayo de 2025, un cortocircuito en un equipo de climatización desató un incendio en el policlínico «14 de junio» de Jobabo, sofocado por los propios trabajadores del centro sin necesidad de evacuar pacientes.

Ese mismo mes, la combustión de un triciclo eléctrico provocó un incendio en una vivienda de la calle Nicolás Heredia, en Las Tunas, que dejó dos personas hospitalizadas por inhalación de humo.

En octubre de 2025, una motorina explotó en una vivienda de Jobabo, causando pérdidas materiales aunque sin heridos.

La crisis eléctrica también ha golpeado otras provincias: en abril de 2026, un voraz incendio destruyó al menos tres viviendas en Guantánamo durante un apagón total, y en diciembre de 2025 un incendio arrasó una vivienda en Guanabacoa, La Habana, tras 12 horas sin electricidad.