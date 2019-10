Talentoso lanzador de Santiago de Cuba: "Me siento mal porque no estoy en la Preselección"

Publicado el Miércoles, 2 Octubre, 2019 - 18:14 (GMT-5)

El lanzador derecho de Santiago de Cuba, Yunior Tur, no fue incluido en la Preselección del equipo Cuba con vistas al Premier 12, la cual se reveló en horas de la mañana del martes.

Resulta inverosímil que los números de Tur ni siquiera sean premiados con un viaje al entrenamiento del Cuba.

Tur, de 20 años, ha dominado la 59 Serie Nacional con 22 innings sin la sombra de una carrera y además ha ponchado a 24. Los rivales le batean para .111.

-¿Te dieron alguna explicación sobre la ausencia que la Preselección? -le pregunté hace poco.

"Nadie me ha dicho nada. Solamente he oído que por la molestia que sentí en el codo ya por eso no me llamaron", expresó a CiberCuba.

Las explicaciones que dieron los encargados de confeccionar la lista de 37 hombres que quedara en 28 fue la siguiente. Según, el periodista de Trabajadores, Joel García, el jefe técnico Ricardo Eizmendiz aclaró que "Yunior Tur (es muy joven, con muchos boletos y al que le baten demasiadas conexiones de fly)".

Particularmente creo que fue una explicación sin basamentos. Lo que precisa la selección de Cuba es sangre joven, y por otra parte, ¿que promedio de conexiones de fly? No sabía del empleo de estadísticas modernas por la Comisión Técnica, sobre todo de una que ni siquiera conoce al rival.

Por último, Tur no se siente convencido con estas explicaciones. Más que todo la decepción se percibe en sus palabras.

"Me siento mal porque el mejor relevista de la Serie no está en la Preselección".