De ligas menores al roster principal: Lanzador cubano Alejandro Castro recibe oportunidad

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El lanzador cubano Alejandro Hernández Castro fue activado por los Sultanes de Monterrey para integrarse al bullpen del equipo como relevista, luego de comenzar la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol con el equipo sucursal Algodoneros de San Luis Río Colorado.
La activación del derecho habanero de 25 años se produjo el viernes 2 de mayo, según informó Milenio, en el marco de la serie del fin de semana contra los Charros de Jalisco.
Castro llegó al roster principal respaldado por una sólida actuación en la sucursal: cinco innings lanzados, cero carreras limpias permitidas, siete ponches y una victoria.
Para dar cabida al cubano en el roster activo, la organización regiomontana dio de baja al jardinero japonés Louis Okoye, quien participó en dos juegos con el equipo sin poder conectar de hit en seis turnos al bate, con dos ponches.
Castro había sido cedido a los Algodoneros el 14 de abril, cuando los Sultanes definieron su plantilla de 32 jugadores para iniciar la temporada.
Su ascenso al equipo principal se suma a la presencia de otros peloteros cubanos en el roster de los Fantasmas Grises, entre ellos Alexis Vera, Gerónimo Franzúa y Yohander Méndez.
La presencia de peloteros cubanos en la LMB ha crecido de forma notable en los últimos años, y la liga mexicana se ha consolidado como uno de los destinos profesionales más frecuentes para los peloteros que abandonan la isla.
Entre los cubanos activos en la temporada 2026 figuran Óscar Luis Colás, quien firmó con los Saraperos de Saltillo, y Dayron Miranda, quien llegó a los Dorados de Chihuahua.
La activación de Castro llega en un momento de buen rendimiento colectivo para los Sultanes, dirigidos por el manager Roberto Kelly.
El equipo regiomontano lidera la Zona Norte con marca de 10-4, tras ganar cuatro de las primeras series disputadas en la temporada 2026, que arrancó el 17 de abril.
Los Sultanes también aguardan el regreso del jardinero José Cardona, quien se encuentra en la etapa final de un programa de rehabilitación por una lesión en el pie derecho, lo que añade urgencia a los movimientos de roster del equipo.
Preguntas frecuentes sobre el ascenso de Alejandro Castro a los Sultanes de Monterrey
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Alejandro Castro y qué logró recientemente en el béisbol mexicano?
Alejandro Hernández Castro es un lanzador cubano de 25 años que recientemente fue activado por los Sultanes de Monterrey para integrarse al bullpen del equipo en la Liga Mexicana de Béisbol. Comenzó la temporada 2026 con los Algodoneros de San Luis Río Colorado y su buen desempeño le permitió subir al equipo principal de los Sultanes.
¿Por qué fue dado de baja el jardinero japonés Louis Okoye de los Sultanes de Monterrey?
El jardinero japonés Louis Okoye fue dado de baja por los Sultanes de Monterrey para hacer espacio en el roster para Alejandro Castro. Okoye participó en dos juegos con el equipo sin lograr conectar de hit en seis turnos al bate.
¿Cómo ha influido la presencia de jugadores cubanos en la Liga Mexicana de Béisbol?
La presencia de jugadores cubanos en la Liga Mexicana de Béisbol ha crecido notablemente en los últimos años, consolidándose como un destino frecuente para aquellos que abandonan la isla en busca de oportunidades profesionales. Esta tendencia ha fortalecido la liga con talento que busca mantenerse en el radar de las Grandes Ligas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.