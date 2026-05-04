De ligas menores al roster principal: Lanzador cubano Alejandro Castro recibe oportunidad

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El lanzador cubano Alejandro Hernández Castro fue activado por los Sultanes de Monterrey para integrarse al bullpen del equipo como relevista, luego de comenzar la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol con el equipo sucursal Algodoneros de San Luis Río Colorado.

La activación del derecho habanero de 25 años se produjo el viernes 2 de mayo, según informó Milenio, en el marco de la serie del fin de semana contra los Charros de Jalisco.

Castro llegó al roster principal respaldado por una sólida actuación en la sucursal: cinco innings lanzados, cero carreras limpias permitidas, siete ponches y una victoria.

Para dar cabida al cubano en el roster activo, la organización regiomontana dio de baja al jardinero japonés Louis Okoye, quien participó en dos juegos con el equipo sin poder conectar de hit en seis turnos al bate, con dos ponches.

Castro había sido cedido a los Algodoneros el 14 de abril, cuando los Sultanes definieron su plantilla de 32 jugadores para iniciar la temporada.

Su ascenso al equipo principal se suma a la presencia de otros peloteros cubanos en el roster de los Fantasmas Grises, entre ellos Alexis Vera, Gerónimo Franzúa y Yohander Méndez.

La presencia de peloteros cubanos en la LMB ha crecido de forma notable en los últimos años, y la liga mexicana se ha consolidado como uno de los destinos profesionales más frecuentes para los peloteros que abandonan la isla.

Entre los cubanos activos en la temporada 2026 figuran Óscar Luis Colás, quien firmó con los Saraperos de Saltillo, y Dayron Miranda, quien llegó a los Dorados de Chihuahua.

La activación de Castro llega en un momento de buen rendimiento colectivo para los Sultanes, dirigidos por el manager Roberto Kelly.

El equipo regiomontano lidera la Zona Norte con marca de 10-4, tras ganar cuatro de las primeras series disputadas en la temporada 2026, que arrancó el 17 de abril.

Los Sultanes también aguardan el regreso del jardinero José Cardona, quien se encuentra en la etapa final de un programa de rehabilitación por una lesión en el pie derecho, lo que añade urgencia a los movimientos de roster del equipo.