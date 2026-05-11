Toronto vuelve a apostar por Yariel Rodríguez en MLB

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Los Toronto Blue Jays llamaron de vuelta a las Grandes Ligas al lanzador derecho cubano Yariel Rodríguez, según reportó este domingo el periodista especializado Francys Romero.

Se espera que Rodríguez se una mañana (lunes) al equipo, aunque aún se desconoce cuándo será activado oficialmente en el roster.

El regreso llega respaldado por números sólidos en Triple-A Buffalo: 2.63 de efectividad, 25 ponches en 13.2 entradas lanzadas en 11 salidas. «Yariel regresa adonde pertenece», escribió Romero al anunciar la noticia.

Como Rodríguez no figura en el roster de 40 hombres de Toronto, la organización deberá realizar un movimiento correspondiente para poder activarlo.

El camino de regreso no fue sencillo. En diciembre de 2025, pese a una temporada sólida como relevista, Toronto sacó a Yariel Rodríguez del roster de 40 jugadores y lo designó para asignación. Pasó por waivers sin ser reclamado y regresó a la organización sin garantías.

En la primavera de 2026, Yariel Rodríguez quedó fuera del Opening Day y fue asignado a Triple-A Buffalo el 27 de marzo.

Lejos de rendirse, el habanero aprovechó su estadía en las menores para incorporar un nuevo splitter que generó un 40% de swing-and-miss, y registró una tasa de swinging strike del 21.7%, segunda más alta entre lanzadores de ligas menores en ese período.

El 8 de abril, Yariel Rodríguez firmó una sólida salida en Triple-A con seis ponches en 2.1 entradas, alcanzando 96.2 mph con su recta y generando 11 swings fallados.

En la temporada 2025, Rodríguez había sido pieza clave del bullpen de Toronto: 3.08 de efectividad, 66 ponches, 1.15 WHIP en 73 entradas y 66 apariciones, con dos salvamentos y 14 holds. Fue parte del equipo que los Blue Jays clasificaron a los playoffs de la Liga Americana, aunque en postemporada tuvo dificultades con 10.13 de efectividad en cuatro salidas.

Nacido el 20 de junio de 1996 en La Habana, Rodríguez brilló antes en la liga profesional japonesa con los Chunichi Dragons entre 2021 y 2023, donde registró 1.79 de efectividad en dos temporadas. Desertó de la selección cubana en marzo de 2023 durante el Clásico Mundial de Béisbol en Taipei y firmó con Toronto en 2024 por cinco años y 32 millones de dólares.

En enero de 2026, Toronto le dio luz verde a Yariel Rodríguez para representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 como relevista. Su contrato garantiza cinco millones de dólares en 2026, seis millones en 2027 y contempla opciones para 2028, lo que convierte su situación en la organización en un asunto de alto interés tanto deportivo como económico.