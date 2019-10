El tierno momento que vivió Karol G con una pequeña fan en su concierto en México

Publicado el Viernes, 4 Octubre, 2019 - 14:28 (GMT-5)

La cantante colombiana Karol G vivió un emotivo momento con una pequeña fan mexicana en su concierto en el Pepsi Center de la capital azteca este martes. A la mitad de su presentación, la reguetonera cantó uno de sus más populares temas, Créeme, y bajó al público a compartirles el micrófono para que cantaran.

Fue entonces que una pequeña seguidora la cautivó con su sentimiento. "Me encontré a una mini Karol G en el público", dijo la cantante sorprendida y subió a la niña al escenario para que cantara con ella.

La pequeña no pudo contener la emoción, pero no dejó de cantar, y se robó el corazón de Karol, que no paraba de abrazarla, y parte de su show. Entonces la colombiana le preguntó cuál era la canción que más le gustaba de ella, a lo que la niña respondió: "Ocean".

La artista paisa le volvió a pasar el micrófono y la pequeña cantó una estrofa y emocionó a todos los presentes que corearon el fragmento junto con ella.

Karol G quedó fascinada con la pequeña y agradeció a su madre por haberla llevado al concierto: "Mamá, gracias por traer a los niños a este concierto. La gente piensa que por cantar lo que cantamos no es apto, pero aquí la pasamos en familia. México, por esto es que vale la pena todo lo que hacemos".

Karol G arrancó su Ocean Tour en el Pepsi Center del World Trade Center de la Ciudad de México, uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

"Este es mi primer Pepsi Center, estoy muy emocionada", dijo a su llegada a la capital mexicana.

Además de cantar sus éxitos Pineapple, Dices que te vas, Mi cama, China y Ocean, también dedicó un momento de su concierto a honrar la memoria de la cantante mexicana Selena Quintanilla, al cantar sus temas Como la flor y Si una vez.