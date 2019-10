Peligra el viaje de los Reyes de España a Cuba

Publicado el Sábado, 5 Octubre, 2019 - 15:23 (GMT-5)

Los preparativos del próximo viaje a Cuba de los Reyes de España, previsto para mediados de noviembre, están paralizados. A solo un mes y medio de la fecha planificada, la Casa Real no ha confirmado el viaje. Si al final no se realiza, sería la tercera vez que se suspende la visita.

Según revelaron al diario digital El Confidencial miembros de la delegación empresarial que deben integrar la comitiva, no han recibido confirmación de que el traslado se vaya a efectuar.

Josep Borrell, ministro español de Asuntos Exteriores, afirmó el pasado 19 de septiembre que no le constaba que la celebración de nuevas elecciones presidenciales en España (fijadas para el 10 de noviembre) fueran a afectar la visita de sus majestades a la Isla.

“La visita (de los Reyes) se sustenta en los 500 años de la construcción de La Habana; pero no puedo anticipar lo que pueda ocurrir, en el Ministerio de Exteriores no consta que haya novedades”, dijo.

No obstante, después matizó su declaración diciendo: “En lo que a Exteriores se refiere, no me consta que haya ningún cambio de planes. Eso no quiere decir que no los vaya a haber”.

En agosto el diario El País reseñaba que, aunque no se hubiera anunciado oficialmente, el traslado ya estaba confirmado, las fechas reservadas en las respectivas agendas y que se estaba trabajando para cerrar los últimos detalles.

Ambos gobiernos fijaron la visita para hacerla coincidir con las celebraciones por los 500 años de la fundación de La Habana, que se conmemora el 16 de noviembre, apenas seis días después de la convocatoria de los comicios.

La visita de los Reyes a La Habana comenzó a gestarse en abril de 2017, cuando el gobierno cubano cursó la invitación oficial a España, en aquel entonces presidida por el presidente Mariano Rajoy.

La invitación fue aceptada, pero a comienzos de 2018, al parecer debido a la complicada situación política española causada por el conflicto en Cataluña, se anunció que el recorrido se pospondría hasta tanto “se dieran las circunstancias”.

La segunda posibilidad quedó postergada por la visita de Pedro Sánchez en noviembre del año pasado. El líder socialista, primer jefe del Ejecutivo español en viajar oficialmente a La Habana en 32 años, afirmó que esperaba que la suya “sea la primera de las muchas visitas oficiales que se hagan y sobre todo que sea el anticipo” de la visita real.