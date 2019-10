Chocolate MC, devastado tras la pérdida de su abuela en Cuba: "Me dijiste que me ibas a esperar"

Publicado el Martes, 15 Octubre, 2019 - 10:24 (GMT-5)

El cantante cubano de música urbana Chocolate MC ha compartido la triste noticia del fallecimiento de su abuela en Cuba. Ha sido a través de una publicación que ha subido a sus redes sociales en la que se ha despedido de ella con un conmovedor mensaje.

Junto a una imagen de la señora, el reguetonero ha escrito unas palabras en las que se ha mostrado muy afectado por la inesperada partida de su abuela. También, ha lamentado el no poder viajar a la Isla para estar junto a su familia y superar juntos este duro momento.

"Abue, me dijiste que me ibas a esperar vieja. Y uno aquí sin poder viajar c***e. Mi único consuelo es que sé que te fuiste riendo, pues eso aprendí de ti, a reírme hasta en los peores momentos. Abue, te prometo que voy a hacer lo que me dijiste, voy a utilizar el sentimiento un poco más aún de lo que siempre he hecho, voy a concentrarme más en mi familia y a valorar más mi trabajo. Abue mija, pero te fuiste y no me esperaste. Tú me dijiste que ibas a esperar a verme. Dios mío qué es esto", escribió Chocolate MC.

Aunque Yosvanis Arismín Sierra Hernández, nombre real del intérprete de Bajanda, reside desde hace algunos años en Estados Unidos, esto no ha sido un impedimento para que continúe manteniendo una estrecha relación con la familia que dejó en Cuba.

A su madre Yayi Hernández, a quien cariñosamente llama "mi campeona", varias han sido las ocasiones que le ha dedicado mensajes cargados de amor y nostalgia.

En el pasado cumpleaños de su progenitora, el reguetonero le escribió unas palabras en las que plasmó el gran orgullo que siente por ella y donde reconocía todo el esfuerzo que hizo en su día para poder sacarle adelante.

Una vínculo similar es el existe entre "El rey de los reparteros" y sus hermanos Michel e Isis Sierra Hernández, también residentes en la Isla, con quienes a cada rato intercambia recuerdos y fotografías de antaño a través de las redes sociales.