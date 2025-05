Abogado Willy Allen: "El Funky se va a quedar en EE.UU."

El reconocido abogado de Inmigración Willy Allen aseguró este lunes que el rapero cubano El Funky permanecerá en Estados Unidos, mientras que aconsejó al reguetonero Chocolate MC que se autodeporte cuanto antes si quiere evitar consecuencias más graves.

Durante su intervención semanal en el programa de CiberCuba, Allen confirmó que El Funky, un rapero cubano disidente, no corre peligro de deportación y podrá permanecer legalmente en EE.UU.

“El Funky se va a quedar aquí”, afirmó con certeza, sin ofrecer más detalles sobre el estatus legal del artista.

También abordó el caso del “Rey del Reparto”, Yosvani Sierra, quien desde el pasado 4 de mayo se encuentra en huelga de hambre dentro de un centro de detención migratoria en EE.UU.

Según el letrado, dadas las múltiples faltas y antecedentes delictivos de Chocolate en territorio estadounidense, lo más probable es que sea deportado a Cuba, siempre que el régimen acepte recibirlo.

“Cuando tú miras los delitos que él ha tenido, incluyendo abuso de pareja, te preguntas qué hace aquí. Yo creo que se gana el premio de ser devuelto a Cuba”, afirmó Allen.

Sin embargo, el abogado advirtió que si La Habana rechaza su repatriación, Chocolate podría ser enviado a El Salvador, Ecuador o incluso África, debido a las negociaciones que estaría llevando a cabo el secretario de Estado Marco Rubio con otros países para recibir a migrantes indeseables.

“Si yo fuera él, estaría llamando a la embajada cubana en Washington, pidiendo que me acepten”, sugirió Allen, quien no mostró mucha simpatía por el caso.

“Yo no pierdo el sueño por personas que vienen aquí, tienen una oportunidad y la desperdician cometiendo crímenes”, subrayó.

El abogado también desestimó el efecto de la huelga de hambre iniciada por Chocolate: “Eso aquí no sirve de nada. El sistema migratorio no cambia decisiones por alguien que no quiere comer”.

Justamente este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva política que brinda a los migrantes la opción de autodeportarse voluntariamente a través de la app CBP Home.

Aquellos que accedan a regresar a sus países de origen por esta vía podrían recibir un incentivo de 1.000 dólares y mantener la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos en el futuro.

Allen valoró esta medida como una opción inteligente para casos como el de Chocolate MC: “Si se va por su cuenta, al menos no corre el riesgo de terminar en una cárcel extranjera”.

Chocolate MC, quien había conseguido notoriedad tanto por su música como por múltiples controversias, se enfrenta ahora a un proceso de deportación con un pronóstico complicado, marcado por sus antecedentes judiciales y la incertidumbre sobre si Cuba aceptará recibirlo.