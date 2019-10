¿Y el barco de los condones cuándo llega? Santa Clara sigue sin preservativos

Publicado el Jueves, 17 Octubre, 2019 - 09:42 (GMT-5)

Desde hace varias semanas los jóvenes de Santa Clara se quejan de una situación que, si bien tiene precedentes, no deja de causar sorpresa. Las farmacias experimentan una sensible ausencia, otra falta que se suma a la de tantos medicamentos deficitarios en el país: no hay condones en la ciudad.

Si bien para algunos no pasa de ser una nota pintoresca, otros ven el asunto con extrema preocupación dado que ya hace más de un mes que no se comercializan los preservativos en la más central de las ciudades cubanas.

¿Y el barco de los condones cuándo llega? Ahora sí que esta coyuntura no me está gustando, bromea Hendry uno de los jóvenes con los que conversó CiberCuba. Según él, no se trata de un faltante en dos o tres dispensarios, sino de una situación que abarca a la totalidad de esas unidades. “Ayer me dije que tenía que resolver ya, cogí la bicicleta y fui a tres farmacias, pero nada. Estamos en Ramadán”, añade.

Pero no todos apuestan por la abstinencia o prácticas sexuales seguras ante la escasez de preservativos: “Lo peor es que cuando la de arriba se calienta la de abajo no piensa”, jaranea un amigo suyo, quien asegura además que su madre lo tiene “quemao”, porque “la calle está muy mala”.

Que hoy Cuba exhiba indicadores superiores a otros países del área en cuanto al uso del condón entre la población más joven, obedece a dos factores esenciales: Primero, el precio subvencionado de esos dispositivos profilácticos, y en segundo lugar la frecuencia y alcance de las campañas preventivas contra Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Sin embargo, flaco favor se hace a esos objetivos sanitarios si cada vez resulta más recurrente la escasez de condones.

Téngase en cuenta que, con excepción de 2016, se reportaron faltantes considerables durante cada uno de los años comprendidos entre el 2013 y el 2018. Ya en este 2019, obviando la actual situación que se aprecia en Santa Clara, la capital del país se vio afectada hace cinco meses atrás, situación de la cual se hizo eco nuestra página.

Quizás fue en el 2013 cuando se generó la mayor polémica a nivel nacional tras la desaparición de los condones en varios territorios a la vez. Luego estos reaparecieron con la fecha de caducidad alterada, lo cual generó la suspicacia de no pocos. Las autoridades sanitarias de la isla explicaron que se trataba de un error en la rotulación y aseguraron además que la decisión de cambiar la fecha de vencimiento contó con la anuencia de los fabricantes chinos.

“¿Cuántas jóvenes quedarán embarazadas sin quererlo? ¿Cuántas personas quedarán contagiadas por VIH, o una enfermedad venérea, a causa del desabastecimiento de condones? Esas estadísticas difícilmente se tendrán alguna vez, pero te puedo asegurar que conozco gente, tengo compañeros en la carrera, que ahora mismo está teniendo sexo sin protección debido al desabastecimiento de preservativos, explicó un estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de Villa Clara.

Muy cerca de ese centro de estudios se encuentra “Los Framboyanes” una de las dos áreas de concentración de cuentapropistas autorizadas por el gobierno de la provincia. Si bien no encontramos ningún proveedor de condones, tanto de las marcas comercializadas en el país (Vigor y Momentos) como de otros importados desde el extranjero, no faltó quien bromeara diciendo que se lo iba a pensar en el futuro, para así tener en oferta cuando escasearan otra vez.

“Nos han dicho que hay faltantes en otros municipios como Placetas, Manicaragua, Sagua y Caibarién”, explicó una vendedora del sistema de farmacias y ópticas del territorio, quien aseguró además que desde el mes de julio no se reciben suministros en su unidad, y se estaban expendiendo los que quedaban en inventario, “pero esos ya se agotaron también”, apuntó.

Según estadísticas manejadas por el Ministerio de Salud Pública, en la isla se consumen unos 80 millones de unidades cada año, sobre todo por el segmento poblacional comprendido entre los 15 y 25 años de edad. Villa Clara, uno de los territorios más poblados del país, consume aproximadamente 6.5 millones de unidades por mes.