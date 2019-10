Arrestan a dos jóvenes cubanos por la muerte de un adolescente en una fiesta de Halloween en Miami

Publicado el Miércoles, 23 Octubre, 2019 - 09:25 (GMT-4)

Dos jóvenes cubanos, Josue Cao (17 años) y Matthew Hernandez (18) han sido arrestados como presuntos responsables de la muerte de un adolescente en una fiesta de Halloween en Miami, ocurrida a última hora del sábado.

Según reporta Univision, los detenidos permanecen en la cárcel TGK, del condado de Miami-Dade, y está previsto que este miércoles presten declaraciones. Josue Cao, como es menor de edad, se presentará ante un juez de la corte juvenil, y Hernandez en los tribunales regulares.

El primero en ser arrestado fue Josue Cao, quien confesó a la policía lo ocurrido. Horas después, las autoridades detuvieron a Hernandez. Ambos fueron localizados en sus respectivos domicilios.

Los detectives han indicado que el sábado Cao asistió a la fiesta, que se realizó en el 20220 del suroeste de Miami y la 32 avenida, y ahí se encontró con miembros de una pandilla rival. Llamó entonces a Matthew Hernandez para que viniera y enfrentarlos juntos.

Cuando llegó Hernandez, acordaron disparar a los miembros de la otra pandilla desde el interior de un vehículo en marcha. Los dos sospechosos sacaron sus armas y comenzaron a disparar en varias ocasiones contra algunas personas, que se encontraban en las inmediaciones de la casa. Durante el tiroteo, hirieron en una pierna a Ángel Cueli, de 15 años, que no tenía nada que ver con el asunto.

Cueli, que era estudiante del preuniversitario Coral Park Senior High School, fue aerotransportado al Kendall Regional Medical Center, pero al llegar a la institución médica ya había fallecido. Pese a que varios vecinos habían tratado de ofrecerle primeros auxilios antes de que llegara la policía, el joven murió desangrado.

En la noche del lunes, el adolescente fallecido fue recordado por compañeros de escuela, familiares y amigos, en una vigilia organizada en las inmediaciones de la iglesia St. Brendan, en Westchester, a solo cuadras de la escuela secundaria a la que se había trasladado desde hace solo tres semanas.

“A los padres les digo que digan no, cuando tengan que hacerlo, no tengan miedo, puede que no vean regresar a casa a sus hijos. Es mejor no tener miedo, que tener que enterrarlos”, dijo durante la vigilia su padre, Alfredo Cueli, según recoge el citado medio.

En el caso del menor de edad implicado en los hechos, Josue Cao, confesó a la autoridades que había manipulado un grillete electrónico, que portaba por haber agredido a su madre en 2017. Durante una discusión, el joven agredió a su madre y la mujer para defenderse cogió una escoba, pero el menor se la quitó, la golpeó en el brazo, y luego la tiró al suelo y la haló del pelo.

De acuerdo con las autoridades, además de los dos jóvenes arrestados -que enfrentarán cargos de homicidio en segundo grado y por disparar desde un auto- (más el de manipulación de dispositivo electrónico, el caso de Cao), actualmente hay otro individuo, Marcos Gonzalez (18 años), que está siendo interrogado y que también estaría involucrado en el caso.