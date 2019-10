Ministra argentina dice que no constan infiltrados de Cuba y Venezuela en las protestas de Chile

Publicado el Miércoles, 23 Octubre, 2019 - 13:11 (GMT-4)

La Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo en una entrevista de radio que no tiene información que constate la presencia de infiltrados de Cuba y Venezuela en las protestas en Chile, donde murieron al menos 15 personas.

"Yo no tenía información de si había o no detenidos del SEBIN como estaba circulando en las redes. No la tengo, no tengo esa información", afirmó la ministra argentina ante la pregunta de la periodista de Rosario 3 sobre infiltrados de Cuba y Venezuela en el conflicto chileno.

Informaciones divulgadas en Twitter constataban presuntamente la detención de unos 60 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) del dictador Nicolás Maduro en las manifestaciones de Chile.

Sin embargo, esta fue desmentida por el periodista venezolano Gabriel Bastidas, quien aclaró que "la fotografía corresponde a una detención en Honduras en 2018 que nada tiene que ver ni con Chile ni con Venezuela".

El opositor venezolano, Julio Borges, afirmó este sábado que las protestas tanto en Ecuador y Chile son el resultado de una “estrategia de desestabilización internacional”, que llevan adelante los gobiernos de Cuba y Venezuela.

En el caso de Ecuador sí fueron detenidos unos 17 extranjeros, entre cubanos y venezolanos, por espiar al presidente y al vicepresidente de ese país durante las protestas.

La ministra argentina se refirió a las producidas en Chile y afirmó que "cualquier reivindicación de tipo social no debe de expresarse con esos niveles de violencia".

"Lo que vimos los primeros días en Chile, lo que vimos ayer y antes de ayer son grupos que rompen, incendian y generan un caos total. Otra cosa es unas manifestaciones pacíficas, donde la gente sale a reivindicar determinadas cuestiones de carácter social. En un primer momento Chile estuvo absolutamente en una situación de descontrol, con muertes, con un montón de bienes públicos incendiados", expresó.

Tras las protestas en Chile, en principio por temas educativos y luego en otros muchos ámbitos, el presidente Sebastián Piñera lanzó este martes un programa para resolver las peticiones de los ciudadanos.

"Hemos escuchado fuerte y clara la voz de la gente expresando pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor", tuiteó el mandatario junto con un programa que recoge entre otras medidas el aumento un 20% de las pensiones, mayores impuestos a quienes ingresen más e incremento del salario mínimo.