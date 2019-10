Autoridades cubanas amenazan con desalojar a un campesino y a su esposa discapacitada

Publicado el Viernes, 25 Octubre, 2019 - 16:58 (GMT-4)

Un matrimonio de Alto Songo, en Santiago de Cuba, fue amenazado por las autoridades con ser desalojado de la vivienda donde residen desde 1998, según una información de la agencia CubaNet.

Raúl Rodríguez, un campesino de 61 años, vive con su esposa, Adela González, quien presenta una deficiencia físico-motora que le impide siquiera caminar sin ayuda.

“Nosotros hemos sido abandonados por el gobierno, nunca hemos recibido ninguna ayuda, ni siquiera porque mi esposa Adela es discapacitada. Ahora también nos quieren desalojar, estoy desesperado”, expresó Raúl.

Su esposa, de 51 años, sufre una patología que le quitó la visión en un ojo. No puede valerse por sí misma. Solo logra dar unos pasos, con mucha dificultad, sujetándose de unas cuerdas que su pareja instaló en las paredes de la casa.

“Ella se ha caído al suelo muchas veces cuando está sola, pero no puedo darme el lujo de dejar de trabajar. Aunque gano 300 pesos al mes, es lo único con lo que puedo comprar sus medicinas y mal comer”, relató el denunciante.

Adela no recibe ninguna ayuda del gobierno. Antes cobraba una chequera de 140 pesos, pero se la retiraron tras casarse, con el pretexto de que ya tenía alguien que cuidaba de ella.

Raúl ha ido a las oficinas de Vivienda del municipio sin resultado alguno. El afirma que el Estado debe darle una solución a su problema. “De lo contrario, no me callaré, no me voy a callar, para que todo el mundo se entere de lo que tiene que pasar una persona con discapacidad en Cuba”, dijo.

CubaNet contactó con el abogado Julio Ferrer Tamayo, del grupo Cubalex, quien explicó que en 2011 el Estado autorizó la compraventa de viviendas entre particulares, con lo cual, las compras realizadas con anterioridad podían legalizarse. Sin embargo, el caso de Raúl se dificulta porque, al parecer, él adquirió su inmueble de alguien que no era su dueño legítimo.

Aunque la esposa de Raúl sufre una severa discapacidad, no sería extraño que aún así los desalojaran a ambos. El pasado 17 de octubre, una anciana de 102 años y ciega, fue desalojada de su casa en La Habana, donde había vivido durante más de 45 años. Varios vecinos salieron en su defensa, pero el desahucio se llevó a cabo finalmente.

Solo dos días antes, un grupo de cubanos se manifestó desde horas tempranas para impedir el desalojo de varias viviendas levantadas de forma irregular en los terrenos del antiguo central Toledo, cerca de la CUJAE, en Marianao. Se derrumbaron 17 construcciones de bajos recursos.