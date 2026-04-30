Régimen habría amenazado a familia de Alejandro Gil con enviarla a un contenedor como vivienda

La familia del exministro de Economía cubano Alejandro Gil Fernández asegura haber recibido una advertencia de que si la justicia confirmaba la confiscación total de sus propiedades, terminarían viviendo en un contenedor plástico.

La revelación fue hecha por su hermana, María Victoria Gil, durante una entrevista con la periodista de CiberCuba Tania Costa, en medio de la ejecución de las medidas adoptadas contra los allegados del exfuncionario.

El testimonio sale a la luz después de que las autoridades ejecutaron el desalojo de la vivienda familiar en Miramar, donde residían la esposa, la hija, el yerno y la nieta pequeña de Gil. La acción forma parte de las sanciones accesorias impuestas tras su condena.

Según María Victoria, la amenaza fue comunicada tiempo atrás, aunque sin una fecha precisa. “Que como había decomiso de todas las propiedades, que si lo dice la sentencia, les iban a dar un contenedor plástico para que vivieran”, relató, describiendo el mensaje que —según afirma— recibieron de las autoridades.

Abogada de profesión, la hermana del exministro quiso dejar claro que su denuncia no busca descalificar a quienes viven en condiciones precarias, sino cuestionar la legitimidad del decomiso. Defendió que la vivienda familiar tiene respaldo legal y apeló incluso al concepto de usucapión, que reconoce derechos de propiedad tras años de uso continuado.

Al mismo tiempo, lanzó una advertencia pública sobre la compra de inmuebles confiscados en la isla. Contó que cada vez que ve propiedades de este tipo en venta, intenta alertar: “No la compren”, insiste, ante lo que considera procesos irregulares.

Desde prisión, Alejandro Gil mantiene contacto con su familia. Según su hermana, intenta transmitir calma, pese a la cadena perpetua dictada en diciembre de 2025. “Tranquilo, yo estoy tranquilo, ya llegará el momento en que se haga justicia”, le dijo a su hijo, en un mensaje que también extiende al resto de sus seres queridos.

María Victoria asegura que, aunque ha perdido peso, su hermano se mantiene estable y no ha sido maltratado. “Está más delgado, como es lógico, pero aguantando”, comentó.

El Tribunal Supremo Popular dejó firme la condena en enero de 2026, al rechazar los recursos de apelación. Esa decisión abrió la puerta a la confiscación de bienes y al desalojo recientemente ejecutado.

Cuando se le preguntó si comparte la esperanza de su hermano en un eventual cambio que permita esclarecer su caso, la respuesta quedó en el aire: “Ay, Tania, yo no sé…”, dijo, dejando entrever la incertidumbre que marca hoy a toda la familia.