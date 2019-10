Gobierno cubano responde a decisión de Trump de suspender los vuelos regulares a Cuba

Publicado el Viernes, 25 Octubre, 2019 - 20:33 (GMT-4)

El Gobierno cubano rechazó "enérgicamente" la suspensión por parte de la administración de Donald Trump de todos los vuelos comerciales desde su territorio a Cuba, excepto La Habana, anunciada este viernes y que cobrará efecto en 45 días.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, señaló que la medida decisión es una nueva medida del "bloqueo de Estados Unidos contra Cuba", que "mutila" la libertad de los propios ciudadanos estadounidenses.

"Rechazo enérgicamente nueva medida de #EEUU de bloqueo vs #Cuba que suspende los vuelos de sus aerolíneas a 9 aeropuertos cubanos. Endurece la prohibición de viajar a sus ciudadanos y mutila sus libertades. Daña vínculos pueblo a pueblo. No nos arrancarán concesiones. Venceremos", tuitió desde Bakú, donde se encuentra para participar en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, junto a Díaz-Canel.

Por su parte, el director general de Estados Unidos para el MINREX, Carlos Cossio, aseguró que la nueva medida es un "castigo del imperialismo a la rebeldía inquebrantable de Cuba".

"En afán por castigar rebeldía inquebrantable d #Cuba , imperialismo arremete contra vuelos regulares a varias ciudades cubanas. No le importa afectar contactos familiares, modesta economía mayoría cubanos en ambos países, ni incomodidades injustas. Nuestra respuesta es invariable", escribió en Twitter.

La decisión de suspender los vuelos regulares a nueve destinos en Cuba, excepto a La Habana, es una de las más duras restricciones de la administración Trump para reforzar el embargo y cercar económicamente al régimen cubano en represalia por su apoyo incondicional al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.