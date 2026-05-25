Cineasta Jorge Dalton: "'Raúl es Raúl' tal vez sea la consigna más hueca y estúpida que se haya inventado"

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El cineasta cubano-salvadoreño Jorge Dalton publicó en Facebook una contundente crítica a las marchas organizadas por el régimen en apoyo a Raúl Castro, donde calificó la consigna "Raúl es Raúl" -lanzada por Miguel Díaz-Canel- como la "más hueca y estúpida que se haya inventado en estos días", y añadió que "solo se le pudo ocurrir a un perfecto imbécil".

El texto responde directamente al acto celebrado el viernes 22 de mayo en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana, convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas y otras organizaciones de masas tras la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario el 20 de mayo.

Dalton no escatima en dureza al referirse al acusado: "Raúl será muy Raúl pero es un Raúl acusado de asesinato y eso no se lo quita nadie, pues dicha acusación está en las primeras planas de los principales medios informativos mundiales".

Los cargos federales, aprobados por un gran jurado del Distrito Sur de Florida el 23 de abril, imputan a Castro conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de homicidio por las muertes de cuatro integrantes de Hermanos al Rescate abatidos el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

El cineasta, hijo del poeta Roque Dalton y formado en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, desmonta con ironía la composición de las marchas: "La mayoría que asiste provienen de los diferentes ministerios, las Fuerzas Armadas, guaguas con policías vestidos de civil, miembros del Partido Comunista, jóvenes cada día más tarados y miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, Ministerio del Interior, Brigadas de Respuesta Rápida y todo lo que en resumen compone el monumental y parásito sector estatal que en su mayoría no producen nada".

Dalton contrasta la apariencia cuidada de los asistentes -"bien vestiditos, gorritas limpias, pulovitos blancos, rojos y azulitos, bien bañaditos, peinaditos y bien planchaditos"- con la miseria del pueblo cubano, y señala que "muchos se notan acabados de salir de sus aires acondicionados con la adrenalina alta, tan alta como su cinismo".

Menciona explícitamente la presencia de Mariela Castro en el acto y critica a figuras del régimen como Johana Tablada, Bruno Rodríguez Parrilla y el vicecanciller Carlos Fernández Cossio, a quienes describe comprando ropa en tiendas de Nueva York, Madrid, Barcelona y Ciudad de México: "Ellos, por nombrar solo pocos nombres, son los del bando que lo tienen todo".

El cineasta también apunta a la marcada ausencia de cubanos negros en las concentraciones: "Los negros siguen siendo el sector más marginal y pobre en este más de medio siglo de dictadura socialista".

El acto del viernes tuvo además una nota grotesca: el propio Raúl Castro no asistió al evento organizado en su honor, lo que desató una ola de burlas en redes sociales con frases como "¿Y el homenajeado no fue a su acto?" y "¡Y Raúl en la cueva!".

Documentos internos filtrados revelaron que la Empresa Eléctrica de La Habana movilizó forzosamente a 971 trabajadores de 41 unidades para asistir al acto, con transporte desde las 5:00 am.

Luego se informó que el régimen prepara tribunas abiertas en todo el país del 23 de mayo al 3 de junio, en medio de una crisis eléctrica con déficit récord superior a los 2,000 MW.

Dalton concluye su texto con una descripción demoledora de los cubanos que no acuden a esas movilizaciones: los que viven "entre largas colas para comprar una bazofia, entre montañas de basura, esperando que llegue una pipa luego de 60 o 70 días sin agua, apagones, sin comida, sin medicinas, con hambre de todo tipo y con todas las tristezas acumuladas".

Para ellos, escribe el cineasta, la respuesta es obvia: "No van a esas marchas".