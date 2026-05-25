Ciego de Ávila: Condenas de hasta 12 años por sabotaje a acusados de robar aceite dieléctrico y cables

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Tribunales sentenciaron a penas de entre siete y 12 años de cárcel por el delito de sabotaje a acusados de robar aceite dieléctrico y cables del alumbrado público, en dos juicios recientes celebrados en Ciego de Ávila, según información oficial.

Una nota publicada este lunes por el periódico Invasor informó que en abril se llevaron a juicio oral en la provincia dos causas por sabotaje, delito tipificado en el artículo 125 del Código Penal, que incluye actos cometidos contra el Sistema Electroenergético Nacional, por los cuales el sistema judicial impone sanciones penales de siete a 15 años de prisión y hasta cadena perpetua o pena de muerte en casos muy graves.

En uno de los procesos se juzgó el robo de más de 2,000 litros de aceite dieléctrico —utilizado en los transformadores para el aislamiento y enfriamiento de componentes—, un hecho que afectó a las comunidades del Plan Piña y del Vivero Café.

Los imputados —cuyo número e identidad no fueron revelados— permanecieron en prisión provisional durante toda la investigación del caso y la Fiscalía solicitó para ellos 12 años de cárcel, más sanciones accesorias de privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional. El juició quedó concluso para dictar sentencia, señaló la nota.

El segundo juicio procesó a tres imputados, entre ellos una mujer, detenidos en flagrancia mientras robaban rollos de cable del alumbrado eléctrico en la vía pública. La detención permitió recuperar los bienes sustraídos. El tribunal admitió e impuso las penas solicitadas por la Fiscalía: siete y ocho años de privación de libertad.

La provincia de Ciego de Ávila acumula un historial grave en este tipo de delitos, según datos oficiales: 32 hechos en 2024, con más de 13,700 litros de aceite de transformador robados, y 41 incidentes en 2025, con 84 equipos afectados y más de 14,440 litros sustraídos.

El periódico Invasor informó, además, que la Fiscalía de Ciego de Ávila ha abierto múltiples expedientes en fase preparatoria para investigar delitos contra la infraestructura eléctrica en la provincia, como la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, robo de aditamentos y piezas en parques solares fotovoltaicos y robo del cableado del sistema de alumbrado eléctrico, entre otros.

El anuncio de estas acciones del sistema judicial cubano se realiza en el marco del quinto ejercicio nacional contra el delito, lanzado por el régimen hace una semana y que se enfoca principalmente en los ataques al sistema eléctrico y el tráfico de drogas.

En marzo pasado, dos hombres fueron condenados a prisión por robar unos 50,000 tornillos destinados al montaje de paneles solares en la misma provincia de Ciego de Ávila, con un perjuicio económico de 617,907 pesos cubanos.

Los robos a la infraestructura eléctrica se han extendido a todo el país. La semana pasada se celebraron juicios ejemplarizantes en Isla de la Juventud —ocho años por robar 60 litros de aceite dieléctrico— y en Artemisa, donde se propusieron 12 años por robar 70 litros. En Matanzas, 40 personas estaban siendo procesadas en más de 10 cadenas delictivas.

El aceite dieléctrico se revende en el mercado negro como combustible sustituto para tractores y camiones a precios de entre 600 y más de 1,000 pesos por litro. Su sustracción inutiliza los transformadores, prolonga los apagones y puede provocar explosiones: un hombre murió y otro resultó gravemente herido en Santiago de Cuba en abril al explotar un transformador durante un intento de robo.

El marco legal que sustenta las condenas por tales delitos es el Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular, que tipifica como sabotaje —y no como hurto común— los actos que dañen o sustraigan componentes del sistema eléctrico, con penas de siete a 15 años en casos base y hasta cadena perpetua en casos agravados. Entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026, el régimen impuso más de 10 años al 100% de los acusados por sabotaje eléctrico.

Todo esto ocurre mientras el déficit eléctrico en Cuba supera los 2,100 MW, en jornadas como la de este lunes, cuando se pronostican una disponibilidad de apenas 1,133 MW frente a una demanda de 3,250 MW y apagones de hasta 20 horas en algunas provincias.