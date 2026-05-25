Tribunal de Holguín condena a ocho años de prisión a hombre por tráfico del «químico»

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La Sala Tercera Penal del Tribunal Provincial Popular de Holguín condenó a ocho años de prisión a un hombre por tráficar la droga conocida como «el químico», en un juicio oral celebrado el miércoles con carácter «ejemplarizante», informaron las autoridades.

Una nota oficial difundida este sábado por el Tribunal Supremo Popular indicó que el acusado —cuya identidad no reveló—, fue juzgado bajo la causa número 8 de 2026 por el delito de tráfico de drogas ilícitas, sancionado en el Artículo 235.1 a) del Código penal vigente.

De acuerdo con la versión oficial de los hechos, el individuo colocó 11 papelitos pequeños que contenían el cannabinoide sintético MDMB-4en-PINACA —bautizada popularmente como «el químico»— dentro de un frasco de cristal y se trasladó hasta el municipio de Cueto, en Holguín, con la intención de venderlos.

Fue detenido por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quienes le ocuparon el producto ilegal.

El tribunal afirmó que el acusado, «desde hacía algún tiempo, venía vinculándose a actividades delictivas relacionadas con las drogas ilícitas, por lo que, con la marcada intención de obtener fáciles ganancias», decidió trasladar la sustancia para su venta.

Además de los ocho años de cárcel, el tribunal le impuso sanciones accesorias: privación de derechos, prohibición de salida del territorio nacional y decomiso de los bienes.

Tanto el acusado como la Fiscalía tienen derecho a impugnar la sentencia mediante el recurso de casación previsto en la Ley del proceso penal, señaló el comunicado.

El cannabinoide MDMB-4en-PINACA «provoca alucinaciones visuales y auditivas, vómitos, paranoia, euforia, frecuencia cardiaca irregular, eventos serios como intoxicaciones agudas, y también puede producir la muerte», advirtió el texto. La sustancia está fiscalizada en la Lista 2 de Sustancias Psicotrópicas de la Convención de la ONU de 1971, tratado del que Cuba es signataria.

Este juicio se enmarca en el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, lanzado por el régimen el 18 de mayo, inmediatamente después de una semana de protestas masivas en al menos 12 municipios de La Habana, con consignas como «¡Corriente y comida!» y «¡Abajo la dictadura!».

La ofensiva del régimen, coordinada desde el Comité Central del Partido Comunista, contempló la celebración de alrededor de 20 juicios «ejemplarizantes» en todo el país, con énfasis en delitos vinculados a drogas y ataques al sistema eléctrico.

Esta misma semana, el Tribunal Provincial de Cienfuegos condenó a cuatro hombres a entre cuatro y seis años de prisión por tráfico del mismo tipo de cannabinoide sintético.

El consumo de estas sustancias ha crecido de forma alarmante en Cuba: las urgencias médicas por su uso pasaron de 467 casos en 2024 a 886 en 2025, según datos oficiales.

Peritos del Ministerio del Interior han advertido, además, que circula en la isla una versión más letal del «químico», con posibles adulterantes como fentanilo, formol, anestésicos para animales, benzodiacepinas y fenobarbital.

En lo que va de 2026, los tribunales cubanos han dictado varias condenas severas por delitos similares: en marzo, dos personas en Artemisa recibieron 15 años de prisión por apenas 1,74 gramos de cannabinoide sintético, y en abril, un hombre en Holguín fue condenado a 14 años por cultivo de marihuana.