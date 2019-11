Madre cubana de tres niños denuncia desatención social en La Habana del Este

Publicado el Viernes, 1 Noviembre, 2019 - 13:33 (GMT-4)

La denuncia de una cubana preocupada, madre de tres hijos, llegó a nuestra redacción, revelando problemas de indisciplina y corrupción en la oficina de trámites de vivienda en el municipio La Habana del Este. Igualmente, afirma que no ha sido atendida por el personal que presta servicios en esa dirección. CiberCuba reproduce el escrito a continuación:

"Llevo 4 meses para ser atendida por caso social, por la dirección municipal de la vivienda donde me he dirigido a la oficina de trámites de Habana del Este, para ser atendida por la jefa de atención a la población y la oficina se mantiene cerrada de forma permanente según plantean que está compañera Aris Delgado es quien da la entrevista con el director".

"En más de 5 ocasiones se me ha justificado la ausencia continúa de la jefa del departamento y su personal, decidí cambiar de posición para ver si burlaba el encuentro con el director en el lobby de la entidad, donde no fue posible, pero me mantuve en dicha posición, ahí pude observar distintos movimientos a la jefa de personal que se llama Tania Cortina consumiendo bebidas alcohólicas en conjunto con la jefa de administración Mayuli Guevara Castellón".

Director de la oficina de vivienda en Habana del Este. Foto de su cuenta en Facebook.

"Fui atendida por la subdirectora administrativa Niurka Santiesteban que todo el tiempo observé en sus movimientos negocios continuos con productos químicos y materiales de trabajo de oficina que deben ser entregados a trabajadores de la entidad y se los vendía a los cuentapropistas".

"A mí me atiende el Poder Popular, asistencia social, ellos me responden que no poseen locales para cambio de uso de los casos sociales, que no existen fondos".

"Los locales de los municipios los ocupan personas emigradas del Oriente del país que llevan poco tiempo en la entidad y los mismos han cogido cargos en esta institución que no responden a ningún interés del gobierno, todo es un relajo y una falta de respeto desde el municipio hasta el consejo de estado que ha realizado inspecciones, auditorías, controles internos y siempre han salido de forma satisfactoria, excelentes y bien, verifiquen Consejo Popular Bahía, Edficio 12 Plantas farmacia, los bajos se encuentra ocupado por personal ajeno a la entidad y trabajadores desde este año 2019, edificio óptica Bahía Bajos ocupado con más de 240 m2 por dos personas, la reparación de todos estos locales fueron con trabajadores de la cooperativa que tienen contrato con la vivienda y ambas partes se sienten comprometidos".

"Edificio 38 1er piso Camilo Cienfuegos ocupado sin entregar por ningún funcionario ni dirigente del municipio".

"No me ha sido posible entrevistarme con el director debido a que la compañera del Partido Yoandra Bravo Moreno es un escudo en la vivienda con todas las personas que se dirigen en la entidad y es una de las que se ocupa de llevarle al director a su casa documentos, trámites para firmar, ponerle cuño y su parte del dinero".

Jefa de atención a la población, quien presuntamente bebe en horas de trabajo. Foto de su cuenta en Facebook.

"El director se encuentra enfermo sin rebaja del servicio sin certificado, cobrando salario completo en un proceso coyuntural".

"Por favor necesito que se revise la plantilla de la entidad ya que debe existir una fiscalización de años anteriores ya que todo el personal que entra no es verificado ni enviado por el Gobierno sino por la jefa de personal Tania a su conveniencia, por lo que recomiendo que sean cuidadosos y se investigue cómo es que día a día toman bebidas alcohólicas y me pregunto será con las bombas de agua, cambios de concepto, plantilla infladas, ventas de locales, venta de materiales de oficina, productos químicos o vendiendo o cambiando los conceptos de fondos del estado del 2019 departamento de renta".

"Termino comunicando que es un engaño tras otro a mí y a mis tres hijos. Espero que se investiguen los hechos de indisciplina y corrupción, narrados en este escrito".