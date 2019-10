Kim Kardashian tendrá su primera gran actuación en el cine junto a Jennifer Lopez

Publicado el Jueves, 31 Octubre, 2019 - 19:32 (GMT-4)

¡Kim Kardashian está a punto de dar el salto de la telerrealidad a la gran pantalla muy pronto! La también empresaria y dueña de KKW Beauty así lo ha dejado saber a través de una conversación que tuvo por Instagram con el presentador de E!News, Jason Kennedy.

En el video aparecen ambos mirando a la cámara y Kennedy le pregunta: "¿Estás trabajando en algo con J.Lo?", a lo que Kim: "Lo estoy. Mi primera gran actuación con Jennifer López". La más famosa de las hermanas Kardashian dijo que estaba muy emocionada y que ya se sabía todas sus líneas.

La esposa de Kanye West dijo que no podía adelantar aún ningún detalle, por lo que es muy probable que no se trate de la película Marry Me, que se encuentra rodando en estos momentos JLo junto a Maluma y Owen Wilson, sino probablemente se trate del filme Bye Bye Birdie Live!, que aún está en fase de preproducción, o de algún otro proyecto en la apretada agenda de la diva del Bronx.

No ad for you

Kim ya ha hecho algunos cameos o papeles muy cortos en películas como Ocean's Eight, Disaster Movie o Alligator Boots, no obstante, al decir de la propia celebrity, esta vez será un papel importante y el hecho de compartirlo con Jennifer Lopez es un honor para ella.

Kim siempre ha admirado a la cantante: "Jennifer Lopez ha sido siempre mi inspiración para todo. Me fijaba en qué zapatos llevaba, su maquillaje, peinado. Mi gusto por la moda y el glam se debe a ella", escribió en una publicación de la pasada Gala Met.