Manolín: ¿Hasta cuándo la inconsecuencia y el descaro de algunos cubanos?

Publicado el Sábado, 2 Noviembre, 2019 - 16:45 (GMT-4)

El cantante cubano, Manolín "El Médico de la Salsa", compartió un texto en su muro de Facebook en el que cuestiona "la inconsecuencia y el descaro de algunos cubanos", y asegura que "hay demasiados traidores a la causa, demasiado doble caras y es urgente descartarlos".

El artista se sumó a la polémica que se ha generado a raíz de las nuevas campañas para que les retiren la residencia o la visa estadounidense a artistas como Gente de Zona, Descemer Bueno o Haila, que se han negado a tomar partido político entre ambas orillas, pero que han mostrado vínculos o simpatía con el régimen de la Isla; algo que ha causado una fuerte molestia entre los cubanos del exilio.

Manolín dijo que en este tema estaba de acuerdo con el presentador Alex Otaola, uno de los impulsores de estas campañas, porque "ahora es momento de señalar y cuestionar" a los artistas que no usan sus influencias para denunciar al Gobierno de Cuba ante el mundo, a cambio de favoritismos dentro de la Isla. Asimismo, "cuando llegan a Cuba dicen, viva Fidel".

"Si en Cuba mi país, hubiera libertad y democracia, yo me dedicaría solo a hacer música, pero no es el caso", escribió el cantante. Además, recordó que el Gobierno cubano lo prohibió porque "soy digno y no me presto para sus descaros".

"Yo no pudiera llevarme con un Castro ni con nadie del gobierno para que me deje entrar y salir, tener casa y entrar carro y poder hacer lo que no pueden hacer los demás, primero muerto", zanjó.

Manolín también cuestionó a quienes usan como excusa la frase "no soy comunista", porque a su entender "lo que haces es peor, porque si creyeras en esa ideología y fueras comunista y tienes el valor de asumirlo, pues qué le vamos a hacer. Pero, es que tampoco lo asumen y si no eres comunista te quedan dos opciones: ignorante o descarado".

"El médico" reconoció que al principio creyó en el intercambio cultural y lo apoyó, pero añade que ahora ya nadie cuenta con él para eso porque "no hay ningún interés porque sea de parte y parte".