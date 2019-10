Manolín a los artistas cubanos: "En Cuba y en Miami necesitan darse un respetón urgente"

Publicado el Martes, 1 Octubre, 2019 - 16:06 (GMT-5)

Manolín “El Médico de la Salsa” ha vuelto a la carga contra la indefinición política y el no compromiso de ciertos artistas cubanos con la crisis que vive el pueblo cubano. En un extenso post publicado en la tarde de este martes en su muro de Facebook, Manolín se dirige específicamente a sus colegas artistas de Cuba:

“¿Se acuerdan cuando nos encontrábamos en los festivales y conciertos de Europa que siempre terminábamos hablando de lo mismo? Yo venía de Miami y ustedes de Cuba”, comienza diciendo Manolín. “Ustedes me decían que los artistas cubanos teníamos que unirnos y luchar por el intercambio cultural, que teníamos la capacidad de cambiar las cosas.

Y a mí eso me sonaba bonito, pero para que fuera real, tenía que ser de ambas partes”.

“Pues bien”, prosigue en su escrito el artista: “Yo cumplí, alce mi voz y me faje por radio y TV de Miami defendiendo el intercambio cultural, a tal punto, que me cerraron más de lo que ya estaba. Pero no importa, yo siempre cumplo, cueste lo que me cueste. ¿Y ustedes qué hicieron del lado allá?

“Ustedes no hicieron nada, ustedes no son capaces de alzar la voz en Cuba, todo fue un engaño, ustedes solo quieren ir a Miami, ganarse miles de dólares, decir que no hablan de política y cuando llegan a Cuba dicen: Viva Fidel, fin del cuento”.

Fragmento del post de Manolín en Facebook

A partir de ahí, Manolín “El Médico de la Salsa” va a más: les pide a esos colegas de la música cubana, que no vengan más a Miami.

“Ustedes necesitan darse un “respetón” y no ir más a Miami, tengan vergüenza. Basta del cuento del intercambio cultural, no más cuentos chinos, más bien es un descaro cultural. Miami es la capital del exilio y si no tienes cojones para hablar de política en Miami, pues no tengas tampoco para ir a ganar dinero. Necesitan ustedes urgente darse un “respetón”.

Manolín, quien desde hace aproximadamente un año se mudó de Miami a Madrid, se ha sumado a la reciente oleada de opiniones cruzadas sobre si es imperativo o no que los artistas cubanos se definan políticamente. En este post, recuerda sus primeras visitas a Miami cuando todavía vivía en la isla:

“Cuando yo vivía en Cuba siempre que fui a Miami si hablé de política, nunca me escondí y cuando llegaba a Cuba y me llamaban a contar, les decía: “Se supone que yo soy un hombre libre”. Y cuando fui a Cuba hace 6 años, fui con mis principios por delante, me comporté libre, exactamente como me comporto en Miami y donde quiera, porque tiene que ser así. No importa a donde usted vaya, ni donde usted se encuentre, en Cuba o en Miami, su actitud y sus principios es lo que hace la diferencia", apuntó el músico.

“Y a Miami también, le digo: ¿Cómo quieren que los artistas de Cuba los respeten, si ustedes no se dan a respetar?¿Cuando han visto ustedes que una comunidad de exiliados permita que los artistas que siguen con el régimen por el cual te exiliaste, suenen en la radio de tu comunidad por encima de los artistas exiliados igual que ustedes, que rompieron con el régimen igual que ustedes, que dejaron sus familias igual que ustedes y hoy sufren la humillación de escuchar las 24 horas del día a artistas que son del régimen en la radio y ellos aun teniendo más historia y más talento, no los pasan en la radio?”

En ese punto, Manolín no se corta para “mojarse” sobre el tema del momento: la campaña impulsada por el presentador Alex Otaola en su show “Hola Ota-Ola” para retirarle la green card al grupo Gente de Zona:

“Entonces después Miami quiere incinerar a Gente de Zona. Miami ¿y que tú esperabas? ¿Ustedes pensaron en algún momento que unos artistas que están gozando aquí y allá, que nunca han roto con el gobierno cubano ni romperán, iban a hacer algo diferente a lo que han hecho y harán?

“Yo alucino con Miami”, dice el cantante.

“Mira, dejen la obsesión de esperar de los artistas de Cuba lo que nunca va a llegar, tengan principios como comunidad y apoyen y disfruten a sus artistas que tienen mucho más talento y vergüenza, solo que están desamparados y humillados por una comunidad que vive obsesionada con cuánta bobería viene de Cuba”.

“Miami, tú también necesitas darte un “respetón” urgente”, termina Manolín su candente post.