Carlucho a Otaola: "Yo no recargo, no voy a Cuba, no mando dinero, pero no le pido a la gente que lo haga"

José Carlucho y Álex Otaola protagonizaron un nuevo cruce de declaraciones desde sus respectivos programas.

Otaola defendió la existencia de campañas para quitarles la residencia estadounidense a los artistas cubanos, algo que el viernes criticó Carlucho asegurando que esta retirada de residencia no iba dar la libertad de Cuba.

"Los reguetoneros no deciden la libertad de Cuba pero tienen muchos jóvenes que van a hacer el cambio definitivamente en Cuba. Son los ídolos de muchos jóvenes cubanos mononeuronales que creen que tener la cadena y las zapatillas más grandes y poder viajar a Estados Unidos es la cúspide del éxito y la realización humana", respondió Otaola.

"Señor Carlucho los reguetoneros no van a liberar a Cuba, pero la presión sobre los artistas que apoyan al régimen, que trabajan con el régimen, que se presentan en los locales de los hijos y los nietos de los dictadores, la presión sobre esa gente está haciendo que los jóvenes que los siguen cambien la mente. Eso es un logro", añadió.

Otaola también hizo referencia a las palabras de Carlucho, quien dijo que no estaba en Estados Unidos para "fajarse" con los reguetoneros. "Usted no habrá ido a fajarse con los reguetoneros porque usted tiene mucha amistad con la mayoría de ellos y no se quiere buscarse un problema con ellos", dijo.

"Nuestra guerra es con cada uno de los que respalda a la dictadura cubana"

"Nuestra guerra es con cada uno de los que respalde a la dictadura, con cada uno de los doble moral que dicen 'yo no me meto en política y en Cuba respaldan a la UJC (Unión de Jóvenes Comunistas) y cantan para todos", criticó.

La respuesta de Carlucho no se hizo esperar y pidió respetar la diferencia de opiniones. "Lo único que siento es admiración por Otaola, por lo mucho que ha hecho, aunque no comparta algunas de sus estrategias", aseguró mientras mostraba en su programa algunos de los fragmentos con las palabras de Otaola.

"Se critica a los artistas que participan en el Cubatonazo pero no a la emisora que pasa esa música las 24 horas. Esta es la democracia, disentir… o ¿Estamos esperando seguir a un líder ciegamente? No señor no estoy de acuerdo", enfatizó.

"En 20 años el que no ha vuelto a Cuba soy yo"

En su respuesta, el presentador cubano apuntó que no viaja a Cuba ni hace uso de los servicios de recarga móvil. "Yo no recargo, no voy a Cuba, no mando dinero, pero no le pido a la gente que lo haga porque a mí no me parece humano", afirmó.

"La única diferencia entre tú y yo y es que tú tienes más fresco el olor de la tierra donde nacimos porque hasta hace unos añitos tú sí tuviste la oportunidad de viajar reiteradas veces a Cuba, de caminar por tu Camagüey natal y de entrevistar a todos los artistas cubanos que siempre han estado identificados con el régimen", agregó.

"En 20 años el que no ha vuelto a Cuba soy yo", lamentó.

Carlucho criticó a Otaola por el comentario que hizo sobre la ayuda recogida para los cubanos en la frontera.

"Esto te lo dije yo esta mañana que por problemas de seguridad la ayuda no pudo salir. Pero sale el lunes. Ahí es donde tú te pierdes, no juegas limpio y pierdes credibilidad. No te confundas que en esta agua tú no das pie", aseguró.