Frank Delgado sobre cierre del Jazz Café: "¿Es esto parte del milagro de la multiplicación de los panes y los peces?"

El cantautor cubano Frank Delgado cuestionó en sus redes sociales si el supuesto cierre del emblemático Jazz Café de La Habana era "parte del milagro de la multiplicación de los panes y los peces".

El músico hizo referencia a una reciente intervención de Yusuam Palacios, uno de los más fieles defensores del régimen cubano, en la que dijo que Fidel y Raúl "han estado repartiendo los panes y los peces por más de 60 años".

"Parece que es definitivo", lamentó Delgado sobre el cierre del recinto artístico habanero. "Tenía la esperanza de que fuera un mal paso y que nos habían dado el aviso para poner el parche antes de la herida".

"Qué golpe bajo, qué traición, ¿serán los templos de la cultura desechables y provisionales? ¿Será que, aprovechando la oscuridad en que nos ha sumido la pandemia, los deseos inconfesables de los mercaderes van a ir desarticulando icónicos templos de la mente? ¿Alguno de los artistas que nos representan en la Asamblea tomó cartas en el asunto? ¿No se enteraron? ¿Entonces para qué sirve su escaño? ¿Solo para votar a coro?", cuestionó el trovador.

"Estoy muy triste. El Jazz Café era ideal para el peregrinar de las noches habaneras. No hacía falta tener la programación. Ibas y punto. Podías encontrarte a César López, a Roberto Fonseca, a Oscar Valdés, a Rui López-Nussa y la Academia, a jóvenes estudiantes locos por el chance para hacer un solo. Siempre me iba con la sensación de que en ese antro, luminoso y bien diseñado, todos los músicos estaban invitados.

"Estoy seguro que los colegas que tocaban en ese lugar, por lo menos en una época, no lo hacían por dinero. El pago era un poco menos que miserable. El lugar era un baluarte que defendían a capa e instrumentos. No vivían del arte, vivían para el arte. Realmente estoy muy triste", subrayó.

El fotógrafo Carlos Hueso y productor de Polito Ibáñez fue de los primeros en alertar que el Jazz Café, en el último piso de Galerías de Paseo, podría ser clausurado para abrir una tienda en Moneda Libremente Convertible.

inmediatamente, se generó una campaña en redes sociales bajo el lema "Salvemos el Jazz Café", de la que se hicieron eco artistas, músicos y cubanos en general.

Esta tarde, el vicepresidente del Consejo de la Administración de La Habana, Luis Góngora, desmintió que el Jazz Café se fuera a cerrar, sino que se estaba restaurando.

"A pesar de todas las publicaciones que lo afirman, el JAZZ CAFÉ seguirá siendo un lugar de la noche habanera, para los amantes de jazz y de la buena música cubana. Los operadores de ese emblemático espacio han asegurado que al concluir los trabajos de reparación en el mismo, comenzará su montaje y restablecimiento para el servicio al público", dijo a través de Facebook.

No obstante, una internauta cubana había publicado que, ante las especulaciones en redes sociales, se dirigió al lugar y conversó con algunos trabajadores.

"Como no hay nada oficial en el tema Jazz Café, he ido al lugar y he entrevistado a trabajadores del café que hoy están en la cafetería del primer pis. Es cierto. El Café lo cierran, pero no se sabe el destino que tendrá. Pertenece a TRD y no a Cimex. Según cuentan, no les era rentable", dijo en el post.