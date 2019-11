EEUU prohíbe uso de fondos federales para financiar intercambios culturales con Cuba

Publicado el Lunes, 4 Noviembre, 2019 - 21:05 (GMT-4)

La administración de Donald Trump dio un nuevo portazo a los vínculos con Cuba al prohibir el uso de fondos federales para financiar actividades de intercambio cultural y educativo con representantes y entidades gubernamentales de Cuba, anunció este lunes un decreto presidencial.

La Casa Blanca considera que la sanción contra Cuba, Corea del Norte, Rusia y Siria se aplicará en represalia por el incumplimiento de esos países de los requerimientos básicos para combatir el tráfico humano, y estará en vigor hasta que sus gobiernos no emprendan esfuerzos significativos para eliminar la trata de personas.

"Determino que Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio, ni permitirá la financiación de programas de intercambio educativo y cultural con funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, Corea del Norte, Rusia y Siria en el año fiscal 2020", dice el documento firmado por Trump y publicado este lunes en el Registro Federal.

El decreto indica que la medida se mantendrá vigente "hasta que dichos gobiernos no cumplan con las normas mínimas para la eliminación de la trata o hagan esfuerzos significativos para cumplir con estándares establecidos".