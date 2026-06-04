ICE niega huelga de hambre en centros de detención y afirma: «Las acusaciones son irresponsables»

Vídeos relacionados:

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazaron categóricamente esta semana las denuncias de una huelga de hambre en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, calificando las acusaciones de irresponsables y respaldando su postura con datos de ventas internas y una inspección sanitaria oficial.

El DHS publicó en su cuenta oficial en X que inspectores de salud del estado de Nueva Jersey visitaron Delaney Hall la semana pasada y no encontraron «ni una sola infracción», comparando las condiciones del centro favorablemente con las del sistema penitenciario estatal.

Tom Homan, el llamado «zar fronterizo» del presidente Trump, fue más lejos y declaró haber visitado el centro de forma sorpresiva para comer la misma comida que los detenidos.

«Tuve espagueti con salsa de carne, habichuelas verdes, pan y panecillos, bebidas y postre. La comida era buena, todo es una premisa falsa. Nunca hubo una huelga de hambre», afirmó Homan.

El funcionario añadió que los detenidos no estaban comiendo en la cafetería porque compraban alimentos en la comisaría del centro: «Puede que no estén comiendo en la cafetería, pero lo que descubrí es que están pidiendo comida de la comisaría y comiéndola en sus celdas».

Esa versión está respaldada por datos de ventas obtenidos por The Daily Wire: las compras en la comisaría de Delaney Hall aumentaron 161%, de 11,498 dólares el 26 de mayo a 30,013 dólares el primero de junio, mientras la población de detenidos bajó de 724 a 621 personas en ese mismo período.

Scott Mechkowski, exsubdirector de la Oficina de Campo de ICE en Nueva York, fue contundente: «He visto huelgas de hambre reales durante mi tiempo como funcionario de ICE. Lo que está pasando en Delaney Hall no es una huelga de hambre».

«Cuando los detenidos están comprando Honey Buns y barras Snickers, y los que tienen dinero están ayudando a otros a conseguir bocadillos, eso no es una huelga de hambre, es solo un truco publicitario», agregó Mechkowski.

La disputa comenzó el 22 de mayo, cuando defensores de inmigrantes anunciaron que unos 300 detenidos habían iniciado una huelga de hambre y trabajo, alegando condiciones inhumanas: falta de aire acondicionado, comida en mal estado y atención médica deficiente.

El representante demócrata Jerry Nadler llegó a afirmar que había gusanos en la comida, acusación que las autoridades federales rechazaron de plano.

El DHS no es ajeno a este tipo de controversias: en agosto de 2025 también negó huelgas de hambre en el centro Alligator Alcatraz, en Florida, calificando esos reportes de «noticias falsas».

Delaney Hall es operado por GEO Group bajo un contrato de 15 años con ICE valorado en cerca de mil millones de dólares.

El alcalde demócrata de Newark, Ras Baraka, amplió una demanda existente contra GEO Group y estableció un toque de queda de 9 p.m. a 6 a.m. alrededor del centro, declarando que la instalación «debería cerrarse por razones de salud y seguridad humana».

El estado de Nueva Jersey presentó además una demanda separada contra GEO Group el pasado lunes, acusando a la empresa de haber negado el acceso a inspectores de salud estatales el 28 de mayo, permitiéndoles revisar únicamente el área de servicio de alimentos.

El DHS, por su parte, insistió en que «todos los detenidos reciben comidas adecuadas, agua de calidad, mantas, atención médica y tienen oportunidades de comunicarse con sus familiares y abogados», cerrando la puerta a cualquier concesión ante las denuncias.