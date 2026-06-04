El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU. visitó Caracas en su primera visita oficial a Venezuela

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El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, visitó este miércoles Caracas en su primera visita oficial a Venezuela, la de mayor rango militar estadounidense desde la intervención que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

El portavoz del Estado Mayor Conjunto, Joe Holstead, confirmó que Caine «participó en discusiones bilaterales con altos líderes del gobierno interino venezolano y con el liderazgo y personal de la Embajada de EE.UU.», y que también visitó la Unidad de Aumento de Seguridad de Marines de la Embajada, donde agradeció a los efectivos su servicio.

Durante los encuentros, el general Caine subrayó «la importancia de la estabilidad venezolana, la seguridad compartida en el hemisferio occidental y el compromiso de la Fuerza Conjunta con garantizar la implementación del plan de tres fases» del presidente Trump.

Ese plan, descrito públicamente por el secretario de Estado Marco Rubio, contempla tres etapas: estabilización política y de seguridad, recuperación económica con inversión privada y supervisión del sector petrolero, y una transición política hacia elecciones libres.

El comunicado oficial del Estado Mayor Conjunto cerró con una declaración de principios: «Estados Unidos está comprometido con una Venezuela estable, próspera y democrática alineada con los Estados Unidos».

La visita de Caine representa la de mayor jerarquía militar hasta la fecha en el marco del proceso de transición venezolano.

Previamente, el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de EE.UU., había visitado Caracas el 24 de mayo para supervisar el plan de estabilización, con presencia de aeronaves MV-22B Osprey, y también lo había hecho el 18 de febrero en su primera visita oficial al país.

El contexto de estos contactos militares de alto nivel es la operación «Resolución Absoluta» del 3 de enero de 2026, ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses con apoyo de la CIA, que resultó en la captura de Maduro y el establecimiento de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Desde entonces, Washington ha reforzado su presencia militar en el país, incluida la Unidad de Aumento de Seguridad de Marines en la Embajada, y ha mantenido una intensa actividad diplomática y castrense para supervisar el proceso de transición.

La visita del máximo oficial militar de EE.UU. eleva significativamente el nivel de los contactos bilaterales y subraya el peso estratégico que Washington otorga al proceso venezolano, en un momento en que analistas advierten sobre los riesgos de retrasar la transición y estiman que las elecciones libres no podrían celebrarse antes de mediados de 2027 en el escenario más optimista.