Espaguetis a 10 CUC y vino seco a casi 28 CUC en las tiendas cubanas

Publicado el Miércoles, 13 Noviembre, 2019 - 18:03 (GMT-4)

Los altos precios en las tiendas cubanas siguen dando de qué hablar en la población, en una país donde sus habitantes ganan poco más de 20 CUC mensuales.

Esta vez la denuncia llegó de mano de un lector de CiberCuba, quien envió a la redacción una imagen donde puede verse que el espaguetis tiene un costo de 10 CUC y el vino de cocina -más conocido en la Isla como vino seco- tiene un valor de 27.50 CUC.

Productos a la venta en tiendas cubanas/Facebook

Estos precios son realmente indignantes, ya que el cubano promedio no puede acceder a ellos. No obstante, no es el único caso en que los productos se ofertan a ridículos precios.

No ad for you

En una ocasión se denunció en la red social Facebook el desorbitado precio que tienen algunos productos en las tiendas de Cuba, como el caso del Turrón de Jijona, elaborado en territorio español y que en la Isla cuesta hasta 10 CUC.