No hay barco de combustible ruso a la vista: ¿Cuánto vale la gasolina en Cuba hoy?

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La plataforma elToque publicó este fin de semana una infografía con los precios del combustible en el mercado informal cubano, y la reacción de los internautas fue unánime: el problema no es saber el precio, sino encontrar el producto.

Según los datos del 22 de mayo, el mercado informal registra estos rangos:

la gasolina B-94 Especial cotiza entre 3,500 y 4,800 CUP por litro

la B-90 Regular entre 3,100 y 4,300 CUP

la B-83 Motor entre 3,500 y 3,700 CUP

el petróleo diésel entre 1,500 y 2,000 CUP (con una baja de 5.3%)

el gas LP a 40,500 CUP por balón.

Esos rangos, sin embargo, quedan cortos frente a lo que reportan los propios cubanos desde sus provincias.

«En Holguín en varios puntos de la ciudad la gasolina a 6,000 CUP», escribió un usuario en los comentarios de la publicación. «En Las Tunas el litro de gasolina está a 6,000 pesos», confirmó otro.

La ironía dominó el hilo de comentarios. «Los precios bellos… lo que no sabemos es dónde está esa gasolina», resumió un usuario. Otro fue más directo: «Una pregunta: ¿Alguien que no sea jefe vio algún litro de gasolina del buque ruso Anatoly?».

La pregunta tiene respuesta corta: no. El Anatoly Kolodkin trajo 730,000 barriles de crudo que atracaron en Matanzas el 31 de marzo, suficientes para apenas nueve o diez días de demanda nacional.

Ese cargamento se agotó a principios de mayo y desde entonces Cuba no ha recibido ningún otro envío significativo. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, lo admitió sin rodeos el 14 de mayo: «Absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».

La gran esperanza era el petrolero ruso Universal, con unos 250,000 barriles de diésel a bordo, pero este domingo el buque aceleró de 1.3 nudos a 10.5 nudos y cambió de rumbo hacia el Atlántico sur, alejándose de Cuba con destino desconocido.

Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, confirmó el giro a CiberCuba.

«Después de más de treinta días estando en limbo, el Universal ha dado un claro cambio de rumbo entrando en el Atlántico Sur, lejos de costas cubanas. El destino final es todavía desconocido», señaló.

Un comentarista resumió la crisis de combustible en Cuba con la única recomendación práctica que parece quedar: «Lo vuelvo a repetir, compren bicicletas».