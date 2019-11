Hablan desde Cuba familiares de la pareja de cubanos asesinados en México

Publicado el Viernes, 15 Noviembre, 2019 - 11:03 (GMT-4)

Los familiares de Manuel Becerra y Mariam Formíngo, la pareja de cubanos que fueron asesinados en Tenosique, en el estado mexicano de Tabasco; viven con dolor la inesperada muerte de estos jóvenes.

Desde el entorno de las víctimas siguen sin saber cómo pudo suceder el trágico suceso. La pesadilla para los seres queridos de los fallecidos comenzó al ver que no tenían noticias de ellos. Según explicaron a Telemundo 51, la última vez que los familiares se comunicaron con Manuel y Mariam fue el pasado sábado 9 de noviembre.

Pero pasaron los días y dejaron de tener noticias de ellos, por lo que se pusieron en contacto con un amigo de la pareja, que se desplazó hasta la casa donde vivían rentados y allí encontró los cuerpos.

"Cuando la muerte llega de una forma tan cruel, no hay palabras. Esto no tiene cómo explicarse. Dice el oficial que la documentación no la tenían arriba, que se la habían llevado", aseguró el padre de Mariam Formíngo.

"Estamos destrozados,no hay palabras para decir como uno se sientes en estos momentos", lamentó la madre de la fallecida.

Los progenitores pidieron ayuda para poder trasladar los cuerpos de los jóvenes a la Isla. En la plataforma GoFundMe se publicó una campaña para costear la repatriación de los cuerpos.

Hasta ahora la única persona de interés en la investigación policial es otro joven, también cubano, que vivía con la pareja y desde el día del incidente se desconoce cuál es su paradero.

Jandry Pérez Durán, primo de una de las víctimas, detalló desde Miami que el objetivo de la pareja era conseguir la residencia en México para después ir a Estados Unidos o a otro país.

"No se sabe si es un ajuste de cuenta (...) pero, ¿debido a qué? Ellos no tenían papeles, no tenían nada", explicó Pérez.