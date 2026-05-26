Detienen a cubano en Cancún por presunto robo en una notaría: Esto encontró la policía

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La Policía de Cancún detuvo el pasado miércoles a Yoanki «N», ciudadano cubano de 36 años, por su presunta participación en un robo en una notaría ubicada en la Supermanzana 4 de la localidad.

Según el comunicado oficial de la Policía de Cancún, la detención se produjo en respuesta a un reporte al número de emergencias.

Al llegar al inmueble, los agentes detectaron daños en puertas y mobiliario, y localizaron al sospechoso en el interior del local.

Durante la inspección, le fueron asegurados una mochila, una barra metálica, una gorra y dinero en efectivo, entre otros indicios.

Entre las evidencias también se encontró una camiseta con el logo de «KANAN - Seguridad Privada», según el análisis visual de las imágenes publicadas por la corporación.

El detenido y todos los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes «para las investigaciones y diligencias conducentes», según el texto oficial.

El comunicado incluye la leyenda de presunción de inocencia conforme al Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México.

Captura de Facebook/Policía de Cancún

La Supermanzana 4 es una zona céntrica y mixta de Cancún, con actividad comercial y habitacional, donde se ubican negocios, oficinas y servicios como notarías.

Este caso se suma a una serie de detenciones de ciudadanos cubanos en Cancún y el estado de Quintana Roo por distintos delitos en los últimos meses.

En enero de 2026, un cubano fue detenido en Cancún ligado a una red criminal internacional, y en octubre de 2025, dos cubanos originarios de Las Tunas fueron arrestados en la misma ciudad por portar una pistola 9 mm sin documentación legal, caso que fue turnado a la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito federal.

Cancún es uno de los principales destinos de migrantes cubanos en México, tanto como punto de tránsito hacia Estados Unidos como lugar de residencia temporal, y la ciudad ha registrado en los últimos años un incremento en casos de ciudadanos cubanos involucrados en distintos tipos de delitos, aunque también hay numerosos casos de cubanos como víctimas de secuestro, extorsión y tráfico de personas.