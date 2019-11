Youtel Romero dice que celebra los 440 años de La Habana porque los últimos 60 son de "derrumbes, tristeza y soledad"

Publicado el Domingo, 17 Noviembre, 2019 - 08:15 (GMT-4)

El cantante cubano Yotuel Romero ha dejado en Instagram un mensaje breve pero contundente para celebrar el quinto centenario de la fundación de La Habana. Ha sido dicho que él celebra solo 440 años y ha explicado sus motivos.

“Los últimos 60 años la habana que yo conozco se ha convertido en derrumbes, en parques en solares, en tristeza y soledad”, dijo. “Esa es La Habana que yo recuerdo", concluyó.

El cantante de Orishas ha recibido el apoyo de muchos de sus seguidores. "Sentí un dolor tan grande al escuchar toda la sinceridad que hay en tus palabras", dijo una internauta.

"La Habana sigue cumpliendo años. Ningún régimen ni gobierno hace que esto no suceda, porque esa es la historia de La Habana. (...) La Habana aprende de todo esto. Por eso ya no es la misma que en el 90, porque las personas han vivido y tienen su historia a partir de estas experiencias. Si nos olvidamos del pasado, entonces no tendremos futuro porque no aprendemos de los errores del pasado. Nuestro enfoque debe ser el de aprender del pasado para no repetir los mismos errores. Si nos olvidamos del pasado somos niños sin experiencias", indicó otra comentarista.

Yotuel respondió que "para tener un buen futuro hay que tener un buen presente. El pasado en todos los sentidos siempre duele porque ya se fue, buenas y malas experiencias".

El popular cantante ha mostrado su rechazo a actos de represión en Cuba. "Pueblo que se somete, perece", dijo citando a José Martí. "Esta es la Cuba que no cuentan en la televisión cubana", escribió junto a un video en Instagram donde la policía cubana reprime a un grupo de personas.