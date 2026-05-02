Yotuel Romero tras nuevas amenazas de Trump: «Se acabó»

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El cantante cubano Yotuel Romero reaccionó este sábado con un contundente mensaje en Facebook a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos «tomará el control de Cuba casi inmediatamente» tras concluir las operaciones militares en Irán, y anunció el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas de la isla.
«Estados Unidos enviará el portaaviones U.S.S. Abraham Lincoln y lo colocará en las costas cubanas. Deberán rendirse o habrá una acción militar contra los altos mandos del régimen», escribió Yotuel en su publicación, resumiendo las palabras de Trump. El coautor de «Patria y Vida» cerró su mensaje con dos palabras en mayúsculas: «SE ACABÓ».
Trump realizó estas declaraciones el viernes durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida. Según sus palabras, el portaaviones se detendría «a unas 100 yardas de la costa» y el régimen respondería: «Muchas gracias, nos rendimos». El mandatario condicionó cualquier acción sobre Cuba a la conclusión de las operaciones en Irán, señalando: «Me gusta acabar los trabajos».
El mismo día, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía drásticamente las sanciones contra el régimen cubano, bloqueando bienes en Estados Unidos e imponiendo sanciones secundarias a bancos extranjeros que faciliten transacciones con entidades cubanas sancionadas.
La reacción de Yotuel se enmarca en su largo historial de activismo contra la dictadura. En enero de este año, el artista publicó un mensaje viral dirigido directamente a Miguel Díaz-Canel: «Todavía tienes tiempo para irte», advirtiéndole que «pasarás a la historia como lo que eres: un dictador derrotado por tu propio miedo». En marzo, participó en el Free Cuba Rally de Hialeah, donde presentó junto a El Chacal la canción «Puente Libertad».
El entusiasmo en la comunidad del exilio cubano fue generalizado. El líder opositor José Daniel Ferrer celebró desde España las palabras de Trump con una frase escueta: «Casi regreso de inmediato». La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar también aplaudió la nueva orden ejecutiva, afirmando que «la era de apaciguamiento ha terminado».
El régimen respondió con rechazo. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla denunció una «nueva amenaza clara y directa de agresión militar» y aseguró que «los cubanos no nos dejamos amedrentar». Díaz-Canel calificó las medidas de reflejo de «pobreza moral» y «conducta intimidatoria», rechazando cualquier posibilidad de rendición.
El USS Abraham Lincoln opera actualmente en Oriente Medio junto a otros dos portaaviones en la Operación Epic Fury contra Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026. Trump ha condicionado explícitamente cualquier acción sobre Cuba a la conclusión de ese conflicto, lo que da un carácter de amenaza inminente pero condicionada a sus declaraciones.
Las sanciones acumuladas contra Cuba desde enero de 2025 superan ya las 240 medidas, en una escalada de presión sin precedentes que el exilio cubano sigue con expectativa creciente.
Preguntas frecuentes sobre las amenazas de Trump hacia Cuba y las reacciones
CiberCuba te lo explica:
¿Qué dijo Donald Trump sobre el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de Cuba?
Donald Trump afirmó que Estados Unidos "tomará el control de Cuba casi inmediatamente" tras concluir las operaciones militares en Irán. Sugirió que el portaaviones USS Abraham Lincoln se acercaría a las costas cubanas para forzar la rendición del régimen cubano. Esta declaración fue hecha durante una cena privada en West Palm Beach, Florida.
¿Cómo reaccionó Yotuel Romero ante las declaraciones de Trump?
Yotuel Romero, conocido por su activismo contra el régimen cubano, reaccionó en Facebook con un mensaje contundente en el que resumió las palabras de Trump. El cantante destacó que el portaaviones USS Abraham Lincoln se colocaría en las costas cubanas y que el régimen debería rendirse o enfrentar acción militar. Cerró su publicación con un enfático "SE ACABÓ".
¿Cuál ha sido la respuesta del régimen cubano ante las amenazas de Trump?
El régimen cubano, a través de su canciller Bruno Rodríguez y el presidente Miguel Díaz-Canel, rechazó las amenazas calificándolas de "agresión militar" y de "pobreza moral". Díaz-Canel afirmó que ningún agresor encontraría rendición en Cuba y apeló a la comunidad internacional para que no permita un acto tan drástico.
¿Qué medidas adicionales ha tomado la administración Trump contra Cuba?
La administración Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el régimen cubano, bloqueando bienes en Estados Unidos e imponiendo sanciones secundarias a bancos extranjeros que faciliten transacciones con entidades cubanas sancionadas. Estas medidas se suman a un conjunto de más de 240 sanciones acumuladas desde enero de 2025.
¿Cuál es el impacto de las sanciones estadounidenses en la economía cubana?
Las sanciones han tenido un impacto significativo en la economía cubana, provocando una crisis energética severa y apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio. La Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta una contracción económica del 7,2% para Cuba en 2026, mientras el régimen mantiene que su sistema socialista no está sujeto a negociación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.