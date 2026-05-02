Yotuel Romero tras nuevas amenazas de Trump: «Se acabó»

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El cantante cubano Yotuel Romero reaccionó este sábado con un contundente mensaje en Facebook a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos «tomará el control de Cuba casi inmediatamente» tras concluir las operaciones militares en Irán, y anunció el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas de la isla.

«Estados Unidos enviará el portaaviones U.S.S. Abraham Lincoln y lo colocará en las costas cubanas. Deberán rendirse o habrá una acción militar contra los altos mandos del régimen», escribió Yotuel en su publicación, resumiendo las palabras de Trump. El coautor de «Patria y Vida» cerró su mensaje con dos palabras en mayúsculas: «SE ACABÓ».

Trump realizó estas declaraciones el viernes durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida. Según sus palabras, el portaaviones se detendría «a unas 100 yardas de la costa» y el régimen respondería: «Muchas gracias, nos rendimos». El mandatario condicionó cualquier acción sobre Cuba a la conclusión de las operaciones en Irán, señalando: «Me gusta acabar los trabajos».

El mismo día, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía drásticamente las sanciones contra el régimen cubano, bloqueando bienes en Estados Unidos e imponiendo sanciones secundarias a bancos extranjeros que faciliten transacciones con entidades cubanas sancionadas.

La reacción de Yotuel se enmarca en su largo historial de activismo contra la dictadura. En enero de este año, el artista publicó un mensaje viral dirigido directamente a Miguel Díaz-Canel: «Todavía tienes tiempo para irte», advirtiéndole que «pasarás a la historia como lo que eres: un dictador derrotado por tu propio miedo». En marzo, participó en el Free Cuba Rally de Hialeah, donde presentó junto a El Chacal la canción «Puente Libertad».

El entusiasmo en la comunidad del exilio cubano fue generalizado. El líder opositor José Daniel Ferrer celebró desde España las palabras de Trump con una frase escueta: «Casi regreso de inmediato». La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar también aplaudió la nueva orden ejecutiva, afirmando que «la era de apaciguamiento ha terminado».

El régimen respondió con rechazo. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla denunció una «nueva amenaza clara y directa de agresión militar» y aseguró que «los cubanos no nos dejamos amedrentar». Díaz-Canel calificó las medidas de reflejo de «pobreza moral» y «conducta intimidatoria», rechazando cualquier posibilidad de rendición.

El USS Abraham Lincoln opera actualmente en Oriente Medio junto a otros dos portaaviones en la Operación Epic Fury contra Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026. Trump ha condicionado explícitamente cualquier acción sobre Cuba a la conclusión de ese conflicto, lo que da un carácter de amenaza inminente pero condicionada a sus declaraciones.

Las sanciones acumuladas contra Cuba desde enero de 2025 superan ya las 240 medidas, en una escalada de presión sin precedentes que el exilio cubano sigue con expectativa creciente.