Vicepresidente de la UPEC se burla del portaaviones de Trump y le llueven críticas

Francisco Rodríguez Cruz, conocido como «Paquito de Cuba» Foto © Facebook / Francisco Rodríguez Cruz

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Francisco Rodríguez Cruz, conocido como «Paquito de Cuba» y vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), publicó este sábado dos mensajes burlándose de la amenaza del presidente Donald Trump de enviar un portaaviones a las costas cubanas, pero la ironía se volvió en su contra cuando los usuarios descubrieron que, al momento de escribirlos, viajaba en un vuelo de American Airlines con destino a Miami.

Todo comenzó cuando Trump declaró esta mañana en una cena privada en West Palm Beach, Florida, que Estados Unidos «tomará el control de Cuba casi inmediatamente» tras concluir las operaciones militares en Irán, describiendo un escenario en que el portaaviones USS Abraham Lincoln se aproximaría a apenas 91 metros de las costas cubanas para forzar la rendición del régimen. Ese mismo día, Trump firmó una nueva orden ejecutiva ampliando sanciones contra Cuba.

Rodríguez Cruz respondió con dos publicaciones en Facebook. En la primera escribió: «Que parquee su portaaviones a 100 metros de la costa, que los cubanos sí se lo canibaleamos y lo vendemos en piezas...». En la segunda añadió: «Voy en camino a Mar-A-Lago a decirle dónde se puede meter su portaaviones...».

El cuestionable humor de este funcionario en medio de la crisis cubana, provocó la indignación de muchos usuarios.

«Tu eres así o es que a veces te dan apagones cerebrales?», espetó un usuario.

«Paqui fíjate, que costumbre la de ustedes hablar por todos, que tú vayas a las fiestas y te lleves hasta los vasitos desechable y caníbales lo que no es tuyo, demuestra las carencias que sufres», se burló otro.

No es la primera vez que Paquito de Cuba genera indignación por este tipo de contradicciones. En diciembre de 2025, viajó a Venezuela y publicó contenido festivo mientras Cuba atravesaba una profunda crisis económica, asegurando además que Maduro estaba «ganando la pelea» contra Estados Unidos.

En marzo de 2025, se burló del cierre de Radio Martí escribiendo que las medidas de Trump aumentaban «al 20% el índice de desempleo entre las filas de la contrarrevolución». Y en julio de ese mismo año aseguró públicamente que la inflación bajaba, pese a los precios que enfrentaba la población cubana.

Mientras tanto, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla declaró que Cuba «no se intimidará» ante la amenaza del portaaviones, y el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que «ningún agresor» someterá la isla. Por su parte, Yotuel Romero, coautor de «Patria y Vida», resumió las palabras de Trump en Facebook con dos palabras: «SE ACABÓ».

Las declaraciones de Trump se enmarcan en una campaña de máxima presión que incluye más de 240 sanciones impuestas desde enero de 2025 y la reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo el 20 de enero de 2026, escenario ante el que cubanoamericanos expresan temor e incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los próximos meses.