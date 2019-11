Cubano relata cómo vive tras ser deportado desde Estados Unidos

Publicado el Martes, 19 Noviembre, 2019 - 07:03 (GMT-4)

El pasado 5 de octubre Dariel Hevia León fue deportado a Cuba desde Estados Unidos y, desde que llegó, le quitaron el pasaporte y no tiene carnet de identidad, según denunció en declaraciones a América Tevé.

"No sé qué va a ser de mi vida, no me entregaron ni el pasaporte, ni el carné de identidad", denunció.

Este joven cubano, que vive en La Habana cerca del Aeropuerto Internacional José Martí, se siente vigilado por la Seguridad del Estado; pese a lo cual decidió ayudar a quienes se encuentran en su misma situación.

Dariel no olvida el infierno que vivió hasta que fue repatriado desde Louisiana. "Pasamos mucha hambre, el agua en la ducha estaba muy caliente", explicó en alusión al centro migratorio en el que estuvo.

Este cubano voló hasta Panamá y cruzó varios países hasta llegar a México, donde estuvo durante dos meses en Ciudad Juárez y entró al territorio estadounidense por el puente fronterizo.

Posteriormente estuvo en varios centros de detención para inmigrantes hasta que fue trasladado a Louisiana, desde donde fue deportado tras cinco meses y perder su caso de asilo político.

Hasta el pasado 31 de agosto, el número de cubanos deportados en el anterior período fiscal, que concluyó el pasado 30 de septiembre, ascendió a 743.

En total, en apenas tres años la administración de Donald Trump ha deportado 1 366 cubanos, lo que supera por amplio margen la sumatoria de 757 que fueron devueltos a la isla desde 2000 por sus predecesores George W. Bush (416) y Barack Obama (341).