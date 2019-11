Camionero cubano acusado de fatal accidente en Colorado se declara inocente

Publicado el Jueves, 21 Noviembre, 2019 - 16:55 (GMT-4)

El joven camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera Mederos, acusado de causar el fatal accidente ocurrido el pasado 25 de abril en Colarado, en el que murieron cuatro personas y estuvieron involucrados al menos 28 vehículos, se declaró inocente este jueves en una corte del Condado Jefferson, en su audiencia de lectura formal de cargos.

Según reportó Telemundo 51, Mederos no aceptó su culpabilidad y se declaró inocente.

“Estoy ansioso de declarar frente ante un juez para explicar todo. Yo le dije a la policía que iba a 25 millas por hora, me quedé sin frenos y el camión agarró más millas, no dan la noticia completa… me quieren hacer ver como un criminal, como un loco", dijo el cubano al citado medio.

El juicio al joven iniciará el 1ro de mayo del 2020.

De acuerdo con las autoridades, el pasado 25 de abril el cubano conducía en los carriles hacia el este de la I-70 en Lakewood a más de 75 mph, mientras la velocidad permitida para ese tipo de vehículos en esa área es de 45 mph.

El joven de 23 años enfrenta 40 cargos, 36 de ellos considerados delitos graves, por el accidente en la I-70, en la salida del centro comercial Colorado Mills.

Los 40 cargos que se le imputan al camionero cubano son:

· Seis cargos de asalto en primer grado

· 24 cargos de intento de asalto en primer grado

· Cuatro cargos de homicidio vehicular por manejo imprudente

· Dos cargos de asalto vehicular por manejo imprudente

· Un cargo de manejo imprudente

· Dos cargos de delitos violentos que causan la muerte o lesiones corporales graves

· Un cargo de delitos violentos con un arma.

Rogel pagó su fianza de $400,000 y se encuentra bajo libertad condicional.