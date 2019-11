Padre de niño judío de Camagüey denuncia presiones para que se retracte de la acusación de acoso escolar

Publicado el Jueves, 21 Noviembre, 2019 - 06:49 (GMT-4)

Olaine Tejada denunció que funcionarios de Educación en Nuevitas, Camagüey, le presionaron para que se retracte de la denuncia que hizo ante Radio Martí sobre el acoso escolar que sufre su hijo Leosdán Martínez, de 12 años.

Según informó al citado medio, este martes él y su esposa Yeliney Lescaille Prebal fueron citados en dos ocasiones en la escuela secundaria básica América Latina.

"Hoy por la mañana (por el martes) me llamaron urgentemente de la escuela de mi hijo para tratar un asunto delicado. A mi esposa Yeliney Lescaille Prebal también la llamaron. Cuando estábamos llegando al centro, el niño, que estaba en el momento del receso; vino nervioso y nos dijo que la profesora guía María Teresa Hernández le preguntó si estaba bien en la escuela. Mi hijo le dijo que las clases tenían buena calidad, pero que le dejara tranquilo", relató Tejada.

No ad for you

Esta docente también estuvo presente en el encuentro que mantuvieron con la directora del centro. En la reunión le enseñaron la publicación de la mencionad fuente y Tejada ratificó el contenido de sus declaraciones. En ese momento lo amenazaron con que podría ser llevado a prisión por haber hablado con una publicación "contrarrevolucionaria".

A la una de la tarde fueron convocados a otra reunión, a la que también asistió la funcionaria del Partido Municipal de Nuevitas que atiende asuntos religiosos. "Se llama Dunia, le pregunté el apellido pero no me lo quiso decir. Les dije que hablé con Radio Martí y que voy a seguir hablando y denunciando los abusos contra los judíos Bnei Anusim", explicó.

"Ellos me miraron y me dijeron que lo sabían. Les dije que no me iba a echar atrás y que me hijo se siente mal ante el peligro de expulsión", aseguró.

Respecto al acoso escolar, la directora explicó que iban a investigar lo que estaba sucediendo. "Me dijo que van a investigar. ¿Cómo es posible que una comisión comunista vaya a investigar a un militante comunista de algo contra un judío. No pude ver que sea algo imparcial", denunció.

"Ellos están buscando que nosotros nos retractemos, pero se dieron cuenta de que no hay marcha atrás. Lo único que puede haber es paz y tranquilidad para los judíos Bnei Anusim. Este acoso viene de hijos de funcionarios del estado", denunció.