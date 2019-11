Retiran licencia de cuentapropista a colaboradora de CiberCuba Iliana Hernández

Publicado el Viernes, 22 Noviembre, 2019 - 13:55 (GMT-4)

La periodista de CiberCuba, Iliana Hernández, fue multada con 2 000 pesos en moneda nacional por las autoridades cubanas y le fue retirado su carnet de cuentapropista.

"¿Así me quieren callar? Como no pueden callarme me ponen multas para que pague por hacer oposición", declaró la periodista.

Hernández fue citada por el jefe sector a la estación policial de Cojímar, "por estar en contra del proceso revolucionario".

No ad for you

"Por pensar diferente no me pueden hacer nada de esto", dijo Hernández.

Luego de la citación la esperó el oficialista Iroel Sánchez, quien le dijo que ella estaba convocando al desorden público.

También le informó que le retirarían su licencia de cuentapropista, la cual Iliana obtuvo para ejercer como fotógrafa.

No obstante, el motivo real son las denuncias que Hernández hace a diario en Internet y en medios como CiberCuba.

"Lo voy a seguir haciendo con carnet y sin carnet", aseguró la periodista.

"Me han dejado sin trabajo, me han dejado sin integración a la sociedad y ahora me quitan el carnet de cuentapropista", añadió.

Por último, Hernández dijo que es su deber como ciudadana seguir denunciando las ilegalidades que se cometen en este país.