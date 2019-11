Cubano en Ecuador está entre los investigadores más citados en el mundo

Publicado el Lunes, 25 Noviembre, 2019 - 06:10 (GMT-4)

El cubano José Miguel Álvarez ha sido incluido en un listado que reúne a los autores científicos más citados del mundo. La iniciativa, promovida por el grupo Wef of Science (WoS), se encarga cada año de establecer el 1% de los investigadores más mencionados del mundo en más de 21 áreas del conocimiento.

“Me sorprendió un correo que me envió Web of Science donde me explicaban que fui seleccionado por el alto impacto de mis artículos en la última década”, declaró el científico radicado en Ecuador al diario El Comercio.

El científico cubano José Miguel Álvarez en una presentación de la Universidad de Las Américas (UDLA) / Fotos: Facebook

A partir de lo más de 12 millones de artículos que han sido publicados en cerca de 12 mil revistas científicas, WoS logra establecer una lista con los autores más influyentes, en el cual Álvarez se incluye en el área de las Ciencias agrícolas a partir de sus investigaciones en compuestos bioactivos presentes en algunos alimentos y sus efectos sobre la salud.

El cubano ha basado sus investigaciones en frutos, legumbres y tubérculos de las regiones Sierra y Costa del país sudamericano. Su principal objetivo es evaluar cómo estos ayudan en la prevención de enfermedades y sus propiedades antinflamatorias, antitumorales y antioxidantes.

Es la primera vez que un investigador radicado en Ecuador es incluido en este listado, que se espera cada año y que incluye a más de 6 mil científicos de todo el mundo.

José Miguel Álvarez es graduado en Medicina Veterinaria y Máster en Medicina Preventiva Veterinaria de la Universidad Central de las Villas en Cuba. También es Ph.D. en Alimentación y Salud y posee un post doctorado en Ciencia de los Alimentos de la Università Politecnica delle Marche en Italia. Es autor de más de 50 artículos científicos en revistas especializadas, es editor asociado de la revista Frontiers in Nutrition y revisor de más de 15 revistas científicas.