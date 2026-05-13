La amenaza del hantavirus revive los fantasmas del COVID en Cuba

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Miguel Díaz-Canel presidió este martes en el Palacio de las Convenciones de La Habana una reunión de expertos y científicos para temas de Salud centrada en el hantavirus, mientras las autoridades sanitarias cubanas activan protocolos de vigilancia ante la posible entrada de la peligrosa enfermedad al país.

El detonante de la alerta es el brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada el 2 de mayo sobre un grupo de pasajeros con enfermedad respiratoria grave a bordo. El 6 de mayo se confirmó que el agente causante era el virus Andes, y al 12 de mayo el balance era de nueve casos confirmados por laboratorio, dos probables y tres fallecidos: una pareja holandesa y una mujer alemana.

El brote ya se extendió a: Países Bajos, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, convirtiendo el evento en una alerta sanitaria de alcance global.

La viceministra de Salud Pública, Dra. Carilda Peña García, ofreció declaraciones a la prensa tras la reunión y subrayó que Cuba no tiene casos ni historial de brotes de hantavirus, y que las 14 especies de roedores presentes en la isla no incluyen reservorios del virus.

Sin embargo, advirtió que el largo período de incubación —hasta ocho semanas— representa un riesgo real.

«Las personas que puedan estar portando la enfermedad pueden llegar al país. Por eso insisto en la vigilancia epidemiológica en las fronteras cubanas».

Las autoridades activaron inspecciones en puertos, aeropuertos y marinas para detectar presencia de roedores en aeronaves y buques, siguiendo protocolos de control sanitario internacional.

La cepa Andes es la única con transmisión documentada de persona a persona, aunque limitada a contactos estrechos y prolongados. Su tasa de mortalidad en casos de síndrome cardiopulmonar puede alcanzar entre 35% y 50%, y no existe vacuna ni antiviral específico aprobado.

Las autoridades cubanas invocaron explícitamente las lecciones de la pandemia de COVID-19 como marco de referencia.

«Nosotros tenemos en el país las enseñanzas del COVID, que es una enfermedad que se transmite también por vías respiratorias», afirmó la doctora Peña García, quien recomendó el uso del nasobuco ante infecciones respiratorias agudas.

Esa comparación con el COVID no es casual en un país que aún carga con las secuelas de aquella crisis.

En 2025, Cuba enfrentó brotes descontrolados de dengue, chikungunya e influenza H1N1 con escasez crónica de insumos médicos, lo que pone en entredicho la capacidad real del sistema sanitario para responder a una nueva amenaza.

La OMS, por su parte, descartó un escenario pandémico.

«Esto no es otro COVID-19. El actual riesgo de salud pública que presenta el hantavirus es bajo», declaró el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus en una carta abierta a los residentes de Tenerife el nueve de mayo.

La Dra. Peña García cerró sus declaraciones con un mensaje dirigido a la población cubana: «Es una situación que la población debe conocer, no para alarmarse, pero sí para estar informados y sobre todo para la protección individual».