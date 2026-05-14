«No hay ni una aspirina, ¿y ellos dicen estar preparados?»: cubanos a Díaz-Canel tras reunión sobre el hantavirus

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Las declaraciones de Miguel Díaz-Canel este jueves sobre la supuesta preparación de Cuba ante un eventual riesgo de hantavirus provocaron una avalancha de críticas en redes sociales, donde numerosos cubanos cuestionaron que el régimen hable de capacidad sanitaria mientras persiste la escasez de medicamentos básicos en farmacias y hospitales.

En una publicación en Facebook, el gobernante afirmó que el país cuenta con “un sistema de vigilancia sólido” y con “la valiosa experiencia de la COVID-19” para detectar y enfrentar riesgos epidemiológicos “oportunamente”. También aseguró que “no hay motivos para la alarma, pero sí para la alerta y la responsabilidad individual”.

Las declaraciones fueron publicadas después de una reunión encabezada por Díaz-Canel con expertos y científicos para evaluar la situación internacional del hantavirus, tras el brote detectado en el crucero MV Hondius, que hasta el 13 de mayo acumulaba 11 casos positivos y tres fallecidos.

Muchos comentarios se centraron en la proliferación de basura y roedores en ciudades de toda la isla. “Tenemos caldo de cultivo a la intemperie, no en barcos ni cruceros”, escribió un usuario, mientras otro advirtió que “Cuba reúne todas las condiciones epidemiológicas para la transmisión de cualquier virus”.

Las referencias a los vertederos y la insalubridad fueron constantes. “Primero, lo primero: empiecen por recoger la basura”, reclamó un internauta. Desde Holguín, otro cubano comentó: “La basura nos está comiendo”, mientras decenas de usuarios insistían en que el problema sanitario comienza en las calles y no en las fronteras.

También abundaron las críticas a la situación de hospitales y farmacias. “No hay ni un suero en los hospitales”, escribió un comentarista. Otra persona afirmó estar “cansada de oír que Cuba es potencia médica cuando no tiene medicamentos para las personas con diferentes patologías”.

Varios usuarios recordaron además la gestión oficial durante brotes recientes de dengue, chikungunya y hepatitis. “Así mismo dijeron con el chikungunya hasta que se enfermó medio país”, señaló una mujer. Otro comentario resumía la desconfianza hacia el discurso gubernamental: “No se pudo controlar el chikungunya ni el brote de hepatitis y ahora dicen que Cuba está preparada”.

Las burlas también apuntaron a las constantes reuniones oficiales y a la desconexión entre el discurso político y la realidad cotidiana. “El país que rompió récord en reuniones y que no produce”, ironizó un usuario. Otro escribió: “¿Sistema de vigilancia sólido? Solo hay que caminar las calles y ver las montañas de basura y las farmacias vacías”.

Algunos comentarios acusaron incluso al gobierno de intentar distraer la atención sobre la crisis interna del país. “Ahora entretienen al pueblo un rato con eso”, escribió una internauta, mientras otro mensaje resumía el tono predominante de las reacciones: “No se sabe si es un chiste o una burla”.

El contraste entre el discurso oficial y la realidad es documentable con cifras del propio gobierno: solo el 30% del cuadro básico de medicamentos está disponible a nivel nacional, según admitió el ministro de Salud Pública ante la Asamblea Nacional.

De los 651 fármacos esenciales, 461 están en falta total o baja cobertura en 2026.

En enero de este año, el país tuvo que importar aspirina fabricada en China mediante cooperación bilateral, lo que generó burlas generalizadas sobre la llamada «potencia médica».

Una encuesta a 1,788 cubanos publicada el 11 de mayo reveló que el 54,2% enfrenta barreras severas para obtener medicamentos y el 48,1% no accede a atención médica adecuada.

Los hospitales operan con apagones de hasta 20 horas diarias, con cirugías no urgentes suspendidas y pacientes durmiendo en el piso por falta de camas.

En ese contexto, la afirmación de Díaz-Canel de que Cuba tiene «la capacidad demostrada de nuestra ciencia para proteger a nuestro pueblo» fue recibida como propaganda desconectada de la vida cotidiana.

En la reunión también intervino la Dra. Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, quien aclaró que el hantavirus no tiene antecedentes históricos en Cuba y que ninguna de las 14 especies de roedores autóctonos de la isla es reservorio del virus.

Sin embargo, advirtió que el período de incubación puede llegar a ocho semanas, lo que hace posible que personas infectadas lleguen al territorio sin síntomas visibles.

Las autoridades anunciaron el refuerzo de inspecciones sanitarias en puertos, aeropuertos y marinas para detectar roedores en aeronaves y buques, mientras la OMS calificó el riesgo global como bajo y su director general declaró que el hantavirus «no es otro COVID-19».