Instagram responde a Yotuel sobre la foto censurada: "Fue un ataque coordinado"

Publicado el Lunes, 25 Noviembre, 2019 - 15:32 (GMT-4)

El cantante cubano Yotuel Romero recibió finalmente una explicación de Instagram por la censura de su desnudo artístico junto a su esposa Beatriz Luengo, y el posterior cierre de su cuenta. La red social aseguró que el motivo no había sido la foto en sí, sino una serie de denuncias en su contra.

Ante la campaña que iniciaron Yotuel y Beatriz, Instagram revisó el caso y le devolvió la cuenta al integrante de Orishas: "Me han explicado que no fueron ellos los que decidieron cerrarla sino un ataque coordinado hacia mi persona, no fueron una o dos personas sino unas miles que en un mismo momento se organizaron para hacerlo. Increíble pero cierto. De hecho vuelvo a subir la foto para demostrarles que el problema no era la foto", escribió el cantante.

Yotuel agradeció a su pueblo y seguidores por su apoyo durante estos días de batalla y aseguró que "nada nos calla".

"GRACIAS a todos ustedes que se han volcado conmigo y con mi guerrera @beatrizluengo. Gracias por querernos como artistas y como familia. Lo que hemos vivido con ustedes estos días no lo puedo explicar, lágrimas en los ojos mientras leíamos sus mensajes en el post de Bea. Sabía que nos querían, no podía imaginar la dimensión", concluyó el artista.

Por su parte, Beatriz Luengo comentó: "Se les olvidó que esta vez “el kilo sí tiene vuelto” y no olvides como dice una frase del Quijote que adoro: LADRAN SANCHO, SEÑAL QUE CABALGAMOS".