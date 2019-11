Descemer Bueno responde a Aldo El Aldeano y a Silvito El Libre

El cantautor cubano Descemer Bueno cogió teléfono móvil en mano y emitió un vídeo en directo en el que respondió a los raperos cubanos Al2 El Aldeano y Silvito El Libre, quienes le dedicaron una canción titulada Desemen en la que tacharon al artista de hacer el ridículo en las redes sociales, de hablar de los hombres por detrás, de ser coronel, chivatón y de tener vínculos con la Seguridad del Estado de la Isla.

Después de hablar de sus proyectos, Descemer, quien se encuentra en Cuba, expresó que él fue una de las primeras personas que ayudó a Aldo cuando llegó a Estados Unidos y que nunca le ha agradecido por haberle echado una mano.

Cuando Aldo llegó a Miami yo fui una de las personas que siempre me brindé y siempre estuve ahí apoyándolo, hablando bien de él y del trabajo que hacía. No será ni el primero ni el último que no me agradece, dijo.