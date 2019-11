Vecinos de una comunidad de La Habana piden a Díaz-Canel que los visite y vea la situación en que viven

Publicado el Viernes, 29 Noviembre, 2019 - 13:06 (GMT-4)

Los vecinos de la comunidad Cruz Verde, en el municipio habanero del Cotorro, quieren que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se presente en el lugar y vea en las condiciones en que viven.

“Le pedimos encarecidamente a nuestro presidente que se presente aquí y nos escuche, porque estamos cansados de que nos digan mentiras”, dijo a CubaNet una de las vecinas del lugar.

“Necesitamos que el presidente venga aquí, para que vea todo el mal trabajo que hicieron. Estos edificios no tienen ni tres años y ya están destruidos, cayéndose a pedazos, y ya hemos ido a todos lados y no resuelven nada. Queremos que el presidente nos explique si esta comunidad no es de Cuba también, necesitamos ayuda”, explicó a CubaNet Omara Nodarse Aragón.

No ad for you

Las mayoría de las personas de la comunidad están albergados allí desde hace más de 25 años, en edificios y petrocasas que los constructores hicieron sin el menor cuidado, y que hoy en día presentan serias filtraciones y otros problemas.

“Las cabillas ya se ven en los techos, las escaleras tienen huecos. Esto se lo hemos planteado a la presidenta del gobierno, al vicepresidente y lo único que hacen es reuniones para llenarnos de mentiras y al final no resuelven nada”, dijo al citado medio Omara Nodarse Aragón.

Otra de las entrevistadas dijo que el lugar no tiene panadería, ni escuela, ni parque, y que tampoco cuentan con un médico todo el rato, sino cada 15 días.

“Esta es una comunidad donde más enfermos hay por el dengue, asmáticos y millones de enfermedades y no hay ni un médico. Tampoco hay un mercado. La farmacia queda a más de 20 cuadras. En conclusión, aquí no hay nada. Lo único que hacen es hablar y hablar y estamos cansados porque nadie nos oye. No hay ni escuela para los niños”, declaró Mercedes Rojas Marichal.

Por s fuera poco, la comunidad tampoco cuenta con un teléfono: “En Etecsa, nos dijeron que esto aquí no tenía condiciones para poner la red telefónica. Me pregunto el porqué. Desde que esto se hizo aquí nunca ha venido nadie. Nosotros somos perros, aquí vivimos como perros. Es necesario que venga alguien grande del gobierno para que vea que estamos mal”, afirmó Yodenis Urbino Álvarez.

Ante esta situación, los vecinos se han quejado con las autoridades gubernamentales, pero lo que han recibido son amenazas incluso con la cárcel por dichas quejas.