Politólogo: "A nadie le van a quitar su casa en la Cuba del futuro"

El politólogo cubano Julio Shiling desmintió uno de los argumentos más repetidos por el régimen cubano para frenar el apoyo popular al cambio: el miedo a perder la vivienda en una Cuba post-castrista.

Lo afirmó en una entrevista en exclusiva a CiberCuba, al comentar las conclusiones del simposio «La Ley Helms-Burton y la democracia cubana», celebrado esta semana en Miami.

Shiling fue categórico: «Yo no he visto ningún proyecto, ningún proyecto sobre la Cuba del futuro que habla de sacar a cubanos que no tienen sus manos manchadas de sangre directa o indirectamente de sus casas. Ninguno».

El politólogo, director del proyecto Patria de Martí, calificó ese temor de «parte de la gran mentira de la dictadura castrista», que lo utiliza para mantener a la población desmovilizada ante cualquier perspectiva de cambio.

El simposio, organizado por Patria de Martí, The CubanAmerican Voice y Alianza Democrática en la Westchester Regional Library, reunió al abogado Nick Gutiérrez y al experto en banca internacional Alberto Luzárraga, quien también analizó la deuda odiosa y la explotación de trabajadores cubanos por empresas hoteleras españolas como Meliá.

Shiling explicó que las experiencias de transición estudiadas —incluyendo las de Europa del Este tras la caída del comunismo— demuestran que el tema de las confiscaciones se puede resolver sin desalojos: «En todos estuvieron en proceso de reconsideración y tuvieron que entrar en este tipo de mismo proceso sobre confiscaciones de propiedades, no sólo viviendas, negocios, etcétera, y se llevó a cabo con armonía... y en ningún caso hubo personas desalojadas en masa».

Esta postura coincide con la de otros expertos. Jordi Cabarrocas, de 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, propuso en marzo compensaciones monetarias o permutas de terrenos sin desalojos como solución al problema de propiedades confiscadas en una transición.

Luzárraga, por su parte, propuso la dolarización inmediata de la economía cubana siguiendo modelos de Ecuador y Panamá, y denunció que los trabajadores cubanos en hoteles de cadenas extranjeras reciben entre 11 y 16 dólares mensuales en pesos cubanos, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Shiling también rechazó la llamada teoría del «daño antropológico», que sostiene que décadas de comunismo han incapacitado al cubano para vivir en democracia: «Los que salimos fuera, al final vivimos en democracia y no somos bichos raros».

El politólogo fue enfático en que la eliminación de las instituciones castristas es condición indispensable para cualquier avance: «El comunismo lo que promueve son vicios. Entonces el cubano ya con un estado de derecho, en libertad, en democracia, la república va a tener un gran futuro, pero hay que limpiar a Cuba del comunismo».

Añadió que «ningún movimiento democrático va a poder competir si las instituciones castristas están de una forma u otra todavía presentes en Cuba», en línea con el debate sobre las mentiras del régimen en torno a la Ley Helms-Burton que el propio régimen ha utilizado durante décadas para amedrentar a la población.

Existen 5.913 reclamaciones certificadas por propiedades confiscadas en Cuba bajo la Ley Helms-Burton, valoradas en aproximadamente 8.500 millones de dólares con intereses, lo que ilustra la magnitud del problema que cualquier proceso de transición deberá abordar.