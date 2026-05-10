Incendio en complejo de apartamentos de Sunrise deja a dos familias sin hogar

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Un incendio en un complejo de apartamentos ubicado en el bloque 5900 de Northwest 16th Place, en Sunrise, Florida, dejó a dos familias sin hogar durante la madrugada del sábado, según informó Sunrise Fire Rescue a Telemundo 51.

El incidente comenzó cuando se reportó olor a humo dentro de una de las unidades del edificio, situado cerca de Northwest 60th Avenue y 18th Place, en una zona residencial del condado de Broward.

Al llegar al lugar, efectivos de Sunrise Fire Rescue y de Lauderhill Fire Rescue encontraron fuego intenso saliendo por varias ventanas del segundo piso del edificio, lo que obligó a desplegar una respuesta conjunta de ambos departamentos.

Las unidades de bomberos realizaron un ataque agresivo contra las llamas, logrando evitar que el incendio se propagara al ático del complejo y al resto de los apartamentos del segundo nivel, lo que habría agravado considerablemente el siniestro.

Todos los ocupantes del edificio lograron salir del inmueble por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia, un factor que las autoridades destacaron como determinante para evitar víctimas.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas, ni entre los residentes ni entre el personal de emergencia que respondió a la escena.

Como resultado del siniestro, dos familias quedaron desplazadas y sin acceso a sus viviendas. Las autoridades indicaron que están trabajando junto a la Cruz Roja Americana para brindar asistencia adicional a los afectados, que incluye refugio temporal, alimentos, medicinas, ropa y transporte, así como programas de recuperación a largo plazo con asistencia financiera y subvenciones para reparación de viviendas.

Los incendios en complejos residenciales son una problemática recurrente en el sur de Florida. En abril de 2026, un incendio en Lauderhill dejó muerta a una mujer de 91 años, y en diciembre de 2024, una pareja de ancianos cubanos en Hialeah quedó sin hogar tras un incendio en su vivienda y enfrentó graves dificultades para encontrar asistencia habitacional.

Sunrise es una ciudad del condado de Broward, al noroeste de Fort Lauderdale, con una población de aproximadamente 97,335 habitantes según el Censo 2020, de los cuales el 28.5% es de origen hispano o latino y el 9.2% pertenece a la comunidad cubana.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Florida apoyará en la investigación para determinar las causas del incendio, según informó Sunrise Fire Rescue. Este organismo estatal trabaja en coordinación con los departamentos de bomberos locales cuando se requiere una investigación oficial sobre el origen de un siniestro.