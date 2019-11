Arturo Vidal adelanta la posibilidad de abandonar el Barcelona

Publicado el Viernes, 29 Noviembre, 2019 - 21:14 (GMT-4)

“He de ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre, o cuando acabe la temporada, no siento que soy importante aquí, tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante”.

Insatisfecho con la cantidad de minutos de que dispone en el FC Barcelona, el mediocampista chileno Arturo Vidal ha adelantado en entrevista a Televisió de Catalunya la posibilidad de dejar próximamente la entidad culé.

El superávit de centrocampistas del equipo ha llevado a The King al banquillo, desde donde ha salido como suplente para salvar más de un encuentro, como lo hiciera recientemente contra el Leganés. Sin embargo, nada ha logrado concederle una plaza indiscutible en el once titular de Ernesto Valverde.

No ad for you

“Pasaron varios partidos que no jugaba. A veces lo hacía bien y al otro encuentro no me tocaba. Eso me tenía, me tiene, triste”, señaló Vidal.

En cuanto a las posibilidades azulgranas de conseguir la Orejona en esta temporada, el chileno fue categórico: “Debemos mejorar el juego y también físicamente si queremos ganar la Champions League”.