La historia se repite: Cristiano no irá a la gala del Balón de Oro

Publicado el Lunes, 2 Diciembre, 2019 - 10:33 (GMT-4)

Mientras numerosos medios de prensa dan por segura la victoria de Lionel Messi en la gala de entrega del Balón de Oro –sobre todo a partir de documentos que se habrían filtrado-, Cristiano Ronaldo volverá a ausentarse del teatro de la premiación.

Tal como había hecho cuando Messi recibió el The Best, el portugués no ocupará su butaca. Esta vez, el pretexto será su asistencia a la Gran Gala del Calcio, que se celebrará prácticamente paralela a la que tendrá lugar en París y en la cual se le proclamará MVP de la campaña previa en el campeonat italiano.

A tenor con el referido documento, el rosarino será ganador del trofeo por sexta ocasión en su carrera, rompiendo el empate a cinco galardones que sostiene hasta ahora con el luso.

Por cierto, esta noche CR7 podría quedar fuera del podio por primera vez desde el año 2010.