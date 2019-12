Prohíben salir de Cuba al periodista Maykel González Vivero

Publicado el Lunes, 2 Diciembre, 2019 - 19:15 (GMT-4)

El periodista independiente Maykel González Vivero fue puesto nuevamente en la lista de “regulados” por las autoridades del régimen cubano y no podrá realizar un viaje a Madrid que tenía reservado para la noche de este lunes.

González, director y uno de los fundadores del medio Tremenda Nota, se dirigió antes de la fecha de su vuelo a una oficina de trámites del Ministerio del Interior (MININT) en La Habana, donde le comunicaron la negativa, que viola una vez más lo expresado en el Artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos.

El texto promulga que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

“Las prohibiciones de salida se han hecho tan habituales entre los periodistas que decidí consultar previamente si pesaba alguna medida sobre mí”, dijo González.

Tremenda Nota señala que en horas de la mañana también le fue negado viajar a Nelson Julio Álvarez Mairata, un yutúber LGBTI que algunas semanas atrás fue víctima de amenazas por parte de oficiales del MININT.

Álvarez Mairata debía trasladarse a Panamá, de donde continuaría viaje a Bogotá, pero en el Aeropuerto Internacional José Martí le informaron que no podía abordar.

“No existe ningún proceso legal contra mí”, indicó. El medio recuerda que el yutúber sufrió dos detenciones por las que le confiscaron sus medios de trabajo. Al mismo tiempo, agentes de la Seguridad del Estado ocuparon sus perfiles en las redes sociales para publicar textos homofóbicos e imágenes íntimas.

Por su parte, Gónzalez Vivero informó que a su chat y su correo electrónico, además, llegaron mensajes con amenazas incluso de violencia física, como uno que recibiera el pasado 22 de noviembre.

“No me lo van a creer, pero estar "regulado", en determinados casos, se siente como una libertad extra. Si no debes nada, si no entiendes nada, si no pides gracia, eres libre”, publicó en su muro de Facebook.

Este martes, un grupo de activistas opositores y periodistas independientes convocó a una manifestación pacífica el próximo 10 de diciembre en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. En esa fecha se celebra mundialmente el Día de los Derechos Humanos.